В Крыму «Призраки» разбили российский десантный катер и три РЛС
- 26.10.2025, 18:10
Дерзкая атака украинской разведки.
Во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили российский десантный катер и три радиолокационные станции (РЛС).
Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Речь идет о том, что по технике оккупантов отработали дроны спецподразделения ГУР «Призраки».
«Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР «Призраки» продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове», — поделились деталями операции в разведке.
Под ударом разведчиков оказались: РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»; РЛС П-18 «Терек»; РЛС 55Ж6У «Небо-У» и десантный катер «БК-16».