Ученые создают роботов с живыми мышцами 2 26.10.2025, 18:50

1,230

Исследователи используют 3D-биопечать.

Ученые из Гарвардской медицинской школы работают над созданием роботов, движущихся с помощью живых мышечных клеток, а не традиционных моторов и шестеренок. Исследование, возглавляемое доктором Су Рен Шин, изучает возможность слияния живых тканей с синтетическими структурами для создания биогибридных роботов, способных двигаться и адаптироваться как люди, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

В основе эксперимента лежат два типа мышц: скелетные, сокращающиеся под электрическим сигналом, и сердечные, обеспечивающие автономное и скоординированное движение. Обе ткани требуют особых условий для выживания — питательных веществ, кислорода и стабильной среды, что делает их крайне хрупкими в робототехнических системах.

Для решения этой проблемы исследователи используют 3D-биопечать. Это позволяет точно размещать мышечные клетки на каркасах, обеспечивая их рост, выравнивание и сокращение, превращая ткани в полноценные рабочие механизмы.

Чтобы повысить прочность и выносливость роботов, команда применяет многофункциональную печать, питательные каркасы и модульные конструкции, позволяющие роботам работать дольше и в более сложных условиях.

Проекты биогибридных роботов ведут и другие университеты: MIT создает искусственные мышцы, а Carnegie Mellon разрабатывает «AggreBots» на основе человеческих легочных клеток.

По словам Шин, такие роботы могут адаптироваться, восстанавливаться и взаимодействовать с окружающей средой, открывая новые возможности в медицине, промышленности и образовании. «Следующее поколение биогибридных машин будет не только точным и адаптивным, но и способным поддерживать здоровье человека», — отмечает она. Если исследования увенчаются успехом, роботы будущего будут ближе к живым существам, чем когда-либо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com