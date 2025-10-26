Ученые создают роботов с живыми мышцами

Ученые создают роботов с живыми мышцами2
Исследователи используют 3D-биопечать.
Ученые из Гарвардской медицинской школы работают над созданием роботов, движущихся с помощью живых мышечных клеток, а не традиционных моторов и шестеренок. Исследование, возглавляемое доктором Су Рен Шин, изучает возможность слияния живых тканей с синтетическими структурами для создания биогибридных роботов, способных двигаться и адаптироваться как люди, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
В основе эксперимента лежат два типа мышц: скелетные, сокращающиеся под электрическим сигналом, и сердечные, обеспечивающие автономное и скоординированное движение. Обе ткани требуют особых условий для выживания — питательных веществ, кислорода и стабильной среды, что делает их крайне хрупкими в робототехнических системах.
Для решения этой проблемы исследователи используют 3D-биопечать. Это позволяет точно размещать мышечные клетки на каркасах, обеспечивая их рост, выравнивание и сокращение, превращая ткани в полноценные рабочие механизмы.
Чтобы повысить прочность и выносливость роботов, команда применяет многофункциональную печать, питательные каркасы и модульные конструкции, позволяющие роботам работать дольше и в более сложных условиях.
Проекты биогибридных роботов ведут и другие университеты: MIT создает искусственные мышцы, а Carnegie Mellon разрабатывает «AggreBots» на основе человеческих легочных клеток.
По словам Шин, такие роботы могут адаптироваться, восстанавливаться и взаимодействовать с окружающей средой, открывая новые возможности в медицине, промышленности и образовании. «Следующее поколение биогибридных машин будет не только точным и адаптивным, но и способным поддерживать здоровье человека», — отмечает она. Если исследования увенчаются успехом, роботы будущего будут ближе к живым существам, чем когда-либо.