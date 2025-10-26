В Минобороны Литвы заверили, что имеют средства реагирования на метеозонды из Беларуси 26.10.2025, 23:01

Они известны командующему армией.

Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Владислав Кондратович после совещания в воскресенье сказал, что полиция и армия усилят сотрудничество для противодействия метеозондам, запускаемым из Беларуси.

Об этом сообщает Delfi.

Кондратович рассказал о соглашении, согласно которому в случае появления в воздушном пространстве Литвы метеозондов сразу же будут закрыты некоторые зоны воздушного пространства.

«Как только заметят в воздушном пространстве летящий объект, можно будет закрыть соответствующую зону. Вся Литва разделена на 24 зоны, поэтому в течение 10 минут можно закрыть конкретную зону и принять меры», – сказал он.

В то же время министр не уточнил, какие именно меры будут приниматься, объяснив это необходимостью не раскрывать информацию для злоумышленников.

«Я хотел бы не называть конкретные меры, они известны командующему армией. Я сказал, что будем планировать, вам кажется мало, но мы уже действуем. Сможем использовать определённые элементы ПВО, разведки, это даёт быстрый результат. Если вы представляете себе, что мы сегодня ставим пушку у границы и будем стрелять, то этого не будет», – сказал Кондратович.

Напомним, в ночь на 26 октября литовская сторона решила закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью из-за подозрений, что с белорусской стороны в Литву снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.

Также в связи с этим решили приостановить работу аэропорта Вильнюса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com