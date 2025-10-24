Литва закрыла границу с Беларусью

Литва закрыла границу с Беларусью3
- 24.10.2025, 22:29
(Обновлено) Из-за налета метеозондов.
Литва до полудня субботы закрывает два оставшихся КПП с Беларусью «из-за налета метеозондов», заявила литовский премьер Инга Ругинене.
Пропуска «Мядининкай» и «Шалчининкай» будут закрыты с 21:30 24 октября.
«Службы действуют в соответствии с решениями, принятыми на заседании Комиссии национальной безопасности, которое состоялось на этой неделе. На следующей неделе комиссия снова соберется, чтобы оценить, какое влияние оказывают уже принятые меры и что еще можно сделать в краткосрочной перспективе, чтобы это стало болезненным как для контрабандистов, так и для режима Лукашенко, позволяющего им бесчинствовать», — заявила премьер Литвы.
Напомним, 22 октября Литва также закрывала границу с Беларусью. В ведомстве пояснили, что закрытие пунктов пропуска — это мера безопасности в связи с запуском метеозондов из Беларуси в Литву.
Премьер-министр Литвы Ругинене заявила, что если инциденты с массовым запуском контрабандных воздушных шаров из Беларуси продолжатся, страна полностью закроет границу.