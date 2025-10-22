закрыть
22 октября 2025, среда, 16:12
Премьер-министр Литвы: Уступок не будет, мы закроем границу с Беларусью

3
  • 22.10.2025, 15:39
  • 3,304
Инга Ругинене

Белорусскому режиму послали четкий сигнал.

После повторения ситуации с массовым запуском контрабандных воздушных шаров из Беларуси Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что если инциденты с массовым запуском контрабандных воздушных шаров из Беларуси продолжатся, страна полностью закроет границу, передает LRT.

«Если вновь произойдёт массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью», — заявила глава правительства журналистам в среду после заседания Комиссии национальной безопасности.

«Уступок Беларуси в этом вопросе не будет», — добавила она.

По словам Ругинене, первоначально решение о закрытии границы на одни сутки могла бы принять Служба охраны государственной границы (VSAT), после чего она обратилась бы в правительство для продления этого решения.

«На это времени не пожалеем. Нашим соседям посылается четкий сигнал — мы не будем спокойно смотреть на подобные действия», — сказала премьер-министр.

В ночь с вторника на среду в Литву залетели несколько десятков контрабандных воздушных шаров.

Из-за этого была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, что затронуло около 30 рейсов и более 4 тысяч пассажиров, а также временно были закрыты контрольно-пропускные пункты Медининкай и Шальчининкай.

По словам премьер-министра, планируются и другие меры: ужесточение ответственности за контрабандную деятельность, а также обсуждения с литовским бизнесом технических способов предотвращения попадания таких шаров в страну.

«До пятницы министр внутренних дел обязался представить предложение по технологическим средствам, с помощью которых можно будет блокировать SIM-карты, установленные вместе с шарами», — сообщила Ругинене.

На следующей неделе запланировано очередное заседание Комиссии национальной безопасности для оценки хода выполнения этих мер.

