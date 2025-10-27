Z-блогеры рассказали, почему Герасимов врет 27.10.2025, 9:00

1,000

Валерий Герасимов

Глава Генштаба РФ выдумывает успехи на фронте.

Путин провел совещание с начальником Генштаба РФ и командующими группировок войск РФ.

Валерий Герасимов 26 октября отчитался перед российским диктатором о боях на Донбассе, Херсонщине и в Запорожской области.

Начальник Генштаба РФ успел отчитаться перед Путиным о якобы окружении 5500 украинских военнослужащих на Покровском направлении. Герасимов заявил, что российские власти поручили Центральной группировке войск уничтожить якобы окруженные украинские силы в районе Покровска и Мирнограда.

С его же слов, якобы в окружении находятся и украинские силы в районе Купянска. Герасимов также заявил, что российские войска продвинулись в южном направлении Волчанска и захватили более 70% города.

Российские военкоры, как пишет «Диалог», опровергли заявления Герасимова. Несколько Z-каналов заявили, что Герасимов лжет и российские войска не окружали украинские силы в Купянске и Покровске. Один военкор заявил, что между российскими группами, действующими к западу и северу от Покровска, по-прежнему существует многокилометровый коридор. Другой отметил: огневой контроль не означает, что российские войска окружили украинские силы в этом районе.

Военкоры указали на проницаемость фронта. Украинские силы часто сохраняют позиции в населенных пунктах, которые, по утверждениям российских источников, якобы захвачены российскими войсками, а Покровск и Купянск находятся в «100%-м хаосе». Другой военкор оценил, что Герасимов «снова забегает вперед» и ожидает, что якобы реальность на местах «скоро догонит его сообщения».

В целом российские военкоры уверены, что доклад Герасимова направлен на то, чтобы спровоцировать президента США Дональда Трампа «просить пощады» для окруженных украинских сил и создать у Трампа впечатление о серьезных украинских проблемах на фронте — так же, как глава США оценил заявления Путина об «окруженных украинских силах» в Курской области в марте 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com