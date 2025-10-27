закрыть
27 октября 2025, понедельник
СМИ узнали, что помогло задержать одного из подозреваемых в ограблении Лувра

  • 27.10.2025, 10:23
Похищенные драгоценности до сих пор не найдены.

Одного из подозреваемых в ограблении всемирно известного парижского музея Лувр удалось задержать благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления.

Об этом телеканалу BFMTV сообщил источник, близкий к расследованию, пишет «Европейская правда».

По информации телеканала, на месте преступления было найдено ДНК, которое «сыграло решающую роль» в идентификации одного из двух задержанных преступников.

Как отмечается, грабители оставили несколько предметов, на которых могли быть следы, в частности шлем, рацию, желтый жилет и две шлифовальные машинки.

Полиция задержала двух подозреваемых в ограблении. Обоим задержанным подозреваемым около тридцати лет, и они оба родом из Обервилье.

Их вероятная роль в преступлении не раскрывается, но их представляют как «главных подозреваемых».

И хотя расследование продвинулось благодаря задержанию подозреваемых, похищенные драгоценности до сих пор не найдены.

