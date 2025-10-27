СМИ узнали, что помогло задержать одного из подозреваемых в ограблении Лувра

СМИ узнали, что помогло задержать одного из подозреваемых в ограблении Лувра6
- 27.10.2025, 10:23
Похищенные драгоценности до сих пор не найдены.
Одного из подозреваемых в ограблении всемирно известного парижского музея Лувр удалось задержать благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления.
Об этом телеканалу BFMTV сообщил источник, близкий к расследованию, пишет «Европейская правда».
По информации телеканала, на месте преступления было найдено ДНК, которое «сыграло решающую роль» в идентификации одного из двух задержанных преступников.
Как отмечается, грабители оставили несколько предметов, на которых могли быть следы, в частности шлем, рацию, желтый жилет и две шлифовальные машинки.
Полиция задержала двух подозреваемых в ограблении. Обоим задержанным подозреваемым около тридцати лет, и они оба родом из Обервилье.
Их вероятная роль в преступлении не раскрывается, но их представляют как «главных подозреваемых».
И хотя расследование продвинулось благодаря задержанию подозреваемых, похищенные драгоценности до сих пор не найдены.