27 октября 2025, понедельник, 13:02
В Польше по подозрению в шпионаже арестовали двух украинцев

  • 27.10.2025, 12:44
В Польше по подозрению в шпионаже арестовали двух украинцев
иллюстративное фото PAP

Они следили за военными объектами.

Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки задержали гражданина и гражданку Украины в польском городе Катовице по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки, их арестовали.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский в социальной сети Х.

«Мужчина и женщина 32 и 34 лет выполняли разведывательные задания, в том числе по выявлению военного потенциала Польши и установке устройств для скрытого наблюдения за критически важной инфраструктурой», — написал Добжиньский.

Он добавил, что собранные сведения касались польских военнослужащих и объектов критической инфраструктуры на территории страны, в том числе транспортных узлов, задействованных в логистической и военной поддержке Украины.

Добжиньский отметил, что по решению суда оба подозреваемых будут находиться под стражей в течение трех месяцев.

