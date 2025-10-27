В Польше по подозрению в шпионаже арестовали двух украинцев
- 27.10.2025, 12:44
Они следили за военными объектами.
Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки задержали гражданина и гражданку Украины в польском городе Катовице по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки, их арестовали.
Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский в социальной сети Х.
«Мужчина и женщина 32 и 34 лет выполняли разведывательные задания, в том числе по выявлению военного потенциала Польши и установке устройств для скрытого наблюдения за критически важной инфраструктурой», — написал Добжиньский.
Он добавил, что собранные сведения касались польских военнослужащих и объектов критической инфраструктуры на территории страны, в том числе транспортных узлов, задействованных в логистической и военной поддержке Украины.
Добжиньский отметил, что по решению суда оба подозреваемых будут находиться под стражей в течение трех месяцев.
Wspólne działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziły do zatrzymania w Katowicach Ukraińców, którzy prowadzili działania na rzecz obcego wywiadu. Mężczyzna i kobieta w wieku 32 i 34 lat realizowali wywiadowcze zlecenia polegające… pic.twitter.com/CJC73JKoUI— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) October 27, 2025