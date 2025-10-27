закрыть
27 октября 2025, понедельник, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские хирурги провели уникальную операцию

  • 27.10.2025, 15:28
Белорусские хирурги провели уникальную операцию

Пациенту с инфарктом спасли жизнь без вскрытия грудной клетки.

24 октября в Беларуси впервые была проведена уникальная операция — эндоваскулярное протезирование клапана легочной артерии и стентирование коронарных артерий, которая спасла жизнь пациенту с инфарктом, сообщили в Минздраве.

Операцию выполнила совместная бригада специалистов Гродненского областного клинического кардиологического центра и РНПЦ детской хирургии.

Особенность вмешательства в том, что пациенту впервые потребовалась такая операция из-за острого инфаркта миокарда и значительного стеноза клапана легочной артерии на фоне скорректированного в детстве врожденного порока сердца — Тетрады Фалло.

«Спасти пациента врачам удалось без открытой операции, а именно миниинвазивным методом эндоваскулярной хирургии», — рассказали в Минздраве.

Операцию проводили под руководством заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Алексея Максимчика и заведующего рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павла Черноглаза.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина