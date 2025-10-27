Белорусские хирурги провели уникальную операцию 27.10.2025, 15:28

Пациенту с инфарктом спасли жизнь без вскрытия грудной клетки.

24 октября в Беларуси впервые была проведена уникальная операция — эндоваскулярное протезирование клапана легочной артерии и стентирование коронарных артерий, которая спасла жизнь пациенту с инфарктом, сообщили в Минздраве.

Операцию выполнила совместная бригада специалистов Гродненского областного клинического кардиологического центра и РНПЦ детской хирургии.

Особенность вмешательства в том, что пациенту впервые потребовалась такая операция из-за острого инфаркта миокарда и значительного стеноза клапана легочной артерии на фоне скорректированного в детстве врожденного порока сердца — Тетрады Фалло.

«Спасти пациента врачам удалось без открытой операции, а именно миниинвазивным методом эндоваскулярной хирургии», — рассказали в Минздраве.

Операцию проводили под руководством заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Алексея Максимчика и заведующего рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павла Черноглаза.

