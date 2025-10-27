закрыть
27 октября 2025, понедельник
NSJ: Война в Украине превратила Россию в «часовую бомбу»

  • 27.10.2025, 18:20
Кремль ведет войну в кредит.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обвинила опального олигарха Михаила Ходорковского и членов его «Антивоенного комитета» в попытке государственного переворота. Однако аналитики считают, что Кремль вновь создает «фантомного врага» из страха перед внутренним кризисом, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По словам экспертов, настоящая угроза режиму Путина — не заговор оппозиции, а экономический обвал. Российские оборонные предприятия задолжали банкам около 190 млрд долларов, что составляет 37% государственного бюджета. Эти долги, наряду с растущими военными расходами, санкциями США и ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, вызывают «панику» в Москве.

«Они финансировали войну за счет заемных средств, которые не отражались в бюджете. Теперь это превращается в часовую бомбу», — заявил эксперт Гарвардского центра российских и евразийских исследований Крейг Кеннеди.

Согласно его данным, около четверти всех корпоративных кредитов российских банков приходится на оборонные компании. При этом многие из них имеют плохую кредитную историю и могут оказаться на грани дефолта. Несколько крупнейших банков уже обратились в Центробанк с просьбой о финансовой поддержке.

Новые санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» только усилили давление. По словам аналитиков Chatham House, «в Кремле начинается настоящая паника».

Ходорковский, в свою очередь, назвал обвинения ФСБ признаком «тревоги власти» из-за отсутствия ясного преемника Путина. Экономисты предупреждают, что российская система «не сможет купить себе победу». Режим сталкивается с долговым кризисом, который «сам собой уже не решится».

