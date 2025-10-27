OpenAI разрабатывает новый инструмент для создания музыки 27.10.2025, 19:28

Компания активно сотрудничает с музыкантами.

Компания OpenAI работает над инновационным инструментом, способным создавать музыку на основе текстовых и аудиоподсказок, сообщает TechCrunch (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, технология позволит добавлять музыку к существующим видео или, например, создавать гитарное сопровождение к уже записанному вокалу. Пока неизвестно, когда OpenAI планирует запустить новый сервис и будет ли он представлен как отдельный продукт или интегрирован в систему ChatGPT и видеоплатформу Sora.

Один из источников уточнил, что компания сотрудничает со студентами Джульярдской школы — они помогают аннотировать музыкальные партитуры, которые используются для обучения модели.

Ранее OpenAI уже экспериментировала с генерацией музыки, однако эти проекты предшествовали появлению ChatGPT. В последнее время компания сосредоточилась на развитии аудиомоделей, связанных с синтезом и распознаванием речи.

OpenAI входит в число лидеров в области генеративных технологий, однако конкуренцию ей составляют такие компании, как Google и Suno, которые также активно развивают собственные модели для создания музыки.

