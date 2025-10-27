Турция и Британия заключили соглашение о сотрудничестве по истребителям 27.10.2025, 21:34

Соглашение было подписано во время визита британского премьера в Анкару.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали меморандум о сотрудничестве по истребителям Eurofighter.

«В ходе переговоров делегаций были подписаны соглашения о закупке истребителей Eurofighter Typhoon. Только что мы с господином премьер-министром подписали в вашем присутствии декларацию о сотрудничестве по этому вопросу», — сказал Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с британским премьером.

Политик отметил, что Турция и Великобритания являются двумя близкими союзниками, поэтому турецкая сторона рассматривает заключенные договоренности как новый символ стратегических отношений между странами.

«Я благодарю господина Стармера и его команду за работу, проделанную Соединенным Королевством в интересах консорциума Eurofighter. Я также выражаю признательность лидерам других стран — участниц консорциума за их конструктивную позицию», — сказал Эрдоган.

Соглашение было подписано во время визита британского премьера в Анкару. Как сообщили на Даунинг-стрит, документ направлен на укрепление боеспособности турецких вооруженных сил и усиление позиций НАТО в «ключевом регионе». Кроме того, соглашение призвано повысить уровень оперативной совместимости военно-воздушных сил стран альянса. Поставки истребителей планируется начать в 2030 году.

