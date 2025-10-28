Белорусы восстали против лукашенковского субботника

Белорусы восстали против лукашенковского субботника3
Никто не хочет работать бесплатно.
25 октября в Беларуси прошёл обязательный республиканский субботник. Всё бы ничего, но в тот день над Беларусью разверзлись «хляби небесные», пишет UDF.
Но для начала, как отреагировали белорусы на саму идею. В комментариях под видео в TikTok с агитационным призывом выйти 25 октября на субботник, половина средств от которого пойдет на строительство Национального исторического музея и создание его постоянной экспозиции, большинство писали: «Нафиг нам этот музей?»
Также люди возмущались:
«Уже сбился со счёту, сколько уже субботников было в этом году...»
«Раньше был субботник только в апреле, теперь добавили в октябре. Хотя в Трудовом Кодексе РБ написано ясно: участие в этих мероприятиях - дело добровольное!»
«Это субботник чтобы пополнить карманы чиновников...»
«Привыкли, чтобы люди бесплатно работали, вот это страна!»