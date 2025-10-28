закрыть
28 октября 2025, вторник, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы восстали против лукашенковского субботника

3
  • 28.10.2025, 9:15
  • 3,058
Белорусы восстали против лукашенковского субботника

Никто не хочет работать бесплатно.

25 октября в Беларуси прошёл обязательный республиканский субботник. Всё бы ничего, но в тот день над Беларусью разверзлись «хляби небесные», пишет UDF.

Но для начала, как отреагировали белорусы на саму идею. В комментариях под видео в TikTok с агитационным призывом выйти 25 октября на субботник, половина средств от которого пойдет на строительство Национального исторического музея и создание его постоянной экспозиции, большинство писали: «Нафиг нам этот музей?»

Также люди возмущались:

«Уже сбился со счёту, сколько уже субботников было в этом году...»

«Раньше был субботник только в апреле, теперь добавили в октябре. Хотя в Трудовом Кодексе РБ написано ясно: участие в этих мероприятиях - дело добровольное!»

«Это субботник чтобы пополнить карманы чиновников...»

«Привыкли, чтобы люди бесплатно работали, вот это страна!»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин