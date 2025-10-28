Белорусы восстали против лукашенковского субботника 3 28.10.2025, 9:15

3,058

Никто не хочет работать бесплатно.

25 октября в Беларуси прошёл обязательный республиканский субботник. Всё бы ничего, но в тот день над Беларусью разверзлись «хляби небесные», пишет UDF.

Но для начала, как отреагировали белорусы на саму идею. В комментариях под видео в TikTok с агитационным призывом выйти 25 октября на субботник, половина средств от которого пойдет на строительство Национального исторического музея и создание его постоянной экспозиции, большинство писали: «Нафиг нам этот музей?»

Также люди возмущались:

«Уже сбился со счёту, сколько уже субботников было в этом году...»

«Раньше был субботник только в апреле, теперь добавили в октябре. Хотя в Трудовом Кодексе РБ написано ясно: участие в этих мероприятиях - дело добровольное!»

«Это субботник чтобы пополнить карманы чиновников...»

«Привыкли, чтобы люди бесплатно работали, вот это страна!»

