Ответ белоруса на вопрос журналиста удивил поляков
- 28.10.2025, 9:33
- 1,152
Ему уже предлагают дать польское гражданство.
Журналист польского издания Onet задавал жителям Варшавы вопрос, готовы ли они защищать Польшу в случае войны. Корреспондент случайно попал на белоруса, который покинул страну после протестов 2020 года.
«Я бы сражался. Я уехал из Беларуси по политическим причинам, потерял один дом. Не хочу потерять второй. Если бы что-то случилось, я был бы готов воевать за Польшу», — ответил белорус.
В комментариях поляки восхищаются храбростью белоруса, отмечают близость двух народов и даже предлагают дать ему польское гражданство.
