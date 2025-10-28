закрыть
Ответ белоруса на вопрос журналиста удивил поляков

  • 28.10.2025, 9:33
  • 1,152
Ему уже предлагают дать польское гражданство.

Журналист польского издания Onet задавал жителям Варшавы вопрос, готовы ли они защищать Польшу в случае войны. Корреспондент случайно попал на белоруса, который покинул страну после протестов 2020 года.

«Я бы сражался. Я уехал из Беларуси по политическим причинам, потерял один дом. Не хочу потерять второй. Если бы что-то случилось, я был бы готов воевать за Польшу», — ответил белорус.

В комментариях поляки восхищаются храбростью белоруса, отмечают близость двух народов и даже предлагают дать ему польское гражданство.

@onet Białorusin o walce dla Polski: "Jeden dom straciłem, nie chcę stracić drugiego" #Onet #Wojsko #Armia ♬ dźwięk oryginalny - onet

