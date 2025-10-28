закрыть
28 октября 2025, вторник, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Вместо крыши – небо над головой»

  • 28.10.2025, 11:52
«Вместо крыши – небо над головой»

Люди в Борисове страдают от капремонта.

На окраине Борисова стоят несколько ничем не примечательных довоенных домов. Всем им почти по 100 лет. И лишь недавно жильцы дождались капитального ремонта, который переносили десятилетиями.

Соседи поговаривают, что дома с деревянными перекрытиями когда-то думали признать аварийными и что людей хотели расселить. В итоге сейчас здесь вовсю идут строительные работы.

Конечно, капремонт – дело неприятное и всегда доставляет много хлопот жильцам. Но здесь люди буквально остались без крыши над головой: комнаты – под открытым небом, а серьезные работы ведутся без отселения.

Tochka.by пообщалась с жителями дома, у которых много вопросов к тому, как проходит тотальная переделка и в целом к безопасности своего ветхого жилья.

Дом с историей

Капитальный ремонт в доме на ул. Днепровской, 45, люди выбивали много лет. Старожилы говорят, четырехэтажку 1930 года постройки никогда серьезно не обновляли.

В начале нулевых жильцов несколько раз предупреждали, что работы вот-вот начнутся. Это затянулось еще на 25 лет, пока наконец обещания не начали выполнять.

- Ситуация была катастрофической. С одной стороны дома под фундаментом образовалась яма, в квартирах на первом этаже стал «уходить» пол. Яму, кстати, сейчас завалили строительным мусором, я сомневаюсь, что это решило проблему. Крыша периодически текла. Деревянные перекрытия – полы, потолки, стены... Все это вызывало вопросы, – начинает свой рассказ хозяйка квартиры на верхнем этаже Елена Нихаева.

Капремонт был действительно долгожданным. Жильцов сразу предупредили, что впереди непростые времена. Работы планируются серьезные и "грязные" – нужно заменить часть балок на чердаке.

Уже в процессе стало ясно, что все гораздо хуже, чем предполагали строители, ведь придется основательно переделывать крышу.

Елена показывает фото: еще пару недель назад из ее квартиры было видно… небо.

- Крышу всю убрали, а потом взялись за потолки. Все это буквально обрушили в мою квартиру. Наша жизнь превратилась в ад. Камня на камне не оставили. Дожди идут – у нас дыра над головой. Слава богу, соседи с нижнего этажа бегали с ведрами, застилали все. Но кто-то же должен был позаботиться, чтобы во время ремонта нас не затопило? – задается вопросом Елена.

Сейчас она и ее семья из своей трехкомнатной квартиры временно переехали в «однушку». Повезло, что такой вариант был. А многим соседям уехать оказалось некуда. Так и живут.

Подменный фонд – в деревне

Рушить крышу над последними этажами начали еще в сентябре. И только после возмущения жильцов на собрании стали говорить о подменном фонде. Но людям предложили подписать отказные бумаги.

Сосед Елены Андрей из 23-й квартиры рассказывает: когда сроки капремонта затянулись, он стал интересоваться подменным фондом. Администрация была готова предложить жилье в двух деревнях Борисовского района.

Но для детей, которые привязаны к школе и колледжу, такой вариант оказался совсем неподходящим.

- Предлагали что-то в черте города. Но там квартиры были в плачевном состоянии. Сказали, что сделают ремонт за две недели, и можно жить. Это же маневренный фонд. Представляете, какое там все добитое? Спрашивали про жилье в деревне: организуют ли нам какую-то доставку детей к школе? Сказали, что сами должны об этом позаботиться, – рассказывает Андрей.

Его квартира сейчас тоже пустует. Впереди еще демонтаж потолков в двух комнатах. В этом подъезде его квартира и соседняя – Елены – больше всего страдают от такой реконструкции.

Пришли, разрушили, ушли

Сначала Елена еще пробовала жить в своей наполовину разбитой «трешке». Но потом это стало невозможно.

В итоге в две пока еще не тронутые рабочими комнаты снесли всю мебель. А потом ее снова надо будет перенести в соседнюю. Там работы уже кое-как сделали.

- Абсолютно никакой помощи. Когда нам меняли батареи, мы все таскали из комнаты в комнату. Потом сказали, что будут эти балки менять. Мы снова все перенесли. Трехкомнатная квартира, полно мебели. Попортили все, загадили. Мы спасались как могли. Теперь за выходные снова сказали все перетащить, – говорит пенсионерка.

В комнате, где раньше был хороший ремонт, пришлось снять натяжные потолки и смириться с набитым наспех гипсокартоном и дырами в дорогих обоях.

К слову, гипсокартон тоже нужно было менять уже в процессе стройки. Оказалось, он не проходил по пожарным нормам. Но заменили материалы только после того, как жильцы стали обращаться во все инстанции, в том числе в МЧС.

- Под гипсокартоном огромные щели. Весь этот мусор, голуби и мыши на чердаке... Все это будет у меня под потолком. А мне сказали: «Ну подмажете сами, что здесь такого?» Все материалы хранились вот просто так под открытым небом, шли дожди. Что будет с этой крышей и нашими потолками, когда все это начнет сохнуть? – не сдерживает эмоций хозяйка квартиры.

Конечно, никто не против капитального ремонта. Все были рады начатым работам. Но теперь это превратилось в кошмар с настоящим разрушением квартир. И люди понимают, что рассчитывать на нормальное восстановление жилья им не придется: сделают только то, что полагается по нормам.

- Для вида кое-как подмазали, но все приходится переделывать. Все силы, которые мы вложили в эту квартиру, просто насмарку. Мне даже идти сюда не хочется: все разрушили. И сейчас еще перенесли сроки, и нам не говорят, когда это закончится. Впереди зима, холода, как нам всем жить здесь? – со слезами на глазах говорит женщина.

Капитальный ущерб

Не меньше страдают и жильцы первого этажа. Пенсионерка Дина показывает, что стало с полами в ее квартире.

- Вот как они починили пол. Две балки тут нормальные, одна прогнила. Здесь дыра. Положили какие-то доски, вбили палочку – она уже провалилась. И постелили рубероид. Но все же гнилое! Это не капремонт, это горе-ремонт, – жалуется женщина.

Перед началом работ ее попросили демонтировать гипсокартон, который аккуратно прятал трубу отопления: мол, будем менять. В итоге передумали, а разрушение осталось.

- Попросила исправить – сказали, не положено. Вот дырку заделали – это разве работа? Попросила стакан шпатлевки по-человечески, хоть сама бы замазала. Мне сказали: «Стакан на стакан». Ну кто так к людям относится? – продолжает бабушка Дина.

Аварийный ли дом?

Еще жильцы боятся, что капитальный ремонт не решит все вопросы. Ведь деревянным перекрытиям уже 95 лет. А их между этажами даже не обследовали: неизвестно, в каком состоянии полы и потолки.

- Раньше стоял вопрос о признании дома аварийным. Но тут 32 квартиры, людям надо дать равноценное жилье. Проще сделать какой-то ремонт, подмазать и прикрыть все это гипсокартоном. Когда вырывали балки с чердака, у нас пошли трещины по стенам. Мы вообще удивляемся, как дом не сложился, – говорят соседи.

Андрей из 23-й квартиры подтверждает, что полы и потолки в квартирах не проверяли: говорят, мол, все с ними хорошо.

- Я понимаю еще в комнатах, может быть. Но кухня, ванная, туалет – это же мокрая зона. Прогнили там перекрытия, не прогнили, никто не знает, – беспокоится мужчина.

Возник вопрос и по поводу оплаты коммунальных услуг. Жильцам сказали, что на большой перерасчет надеяться не стоит. Максимум уберут услугу вывоза мусора, раз никто в квартирах пока не живет.

- А как же быть с отоплением? Ведь мы буквально сейчас отапливаем улицу: крыши нет, окна открыты, никто не живет. У соседей после замены батарей в квартире было 12°C. Но ничего нам пересчитывать не будут, – недоумевают жильцы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников