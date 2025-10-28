«Вместо крыши – небо над головой» 28.10.2025, 11:52

Люди в Борисове страдают от капремонта.

На окраине Борисова стоят несколько ничем не примечательных довоенных домов. Всем им почти по 100 лет. И лишь недавно жильцы дождались капитального ремонта, который переносили десятилетиями.

Соседи поговаривают, что дома с деревянными перекрытиями когда-то думали признать аварийными и что людей хотели расселить. В итоге сейчас здесь вовсю идут строительные работы.

Конечно, капремонт – дело неприятное и всегда доставляет много хлопот жильцам. Но здесь люди буквально остались без крыши над головой: комнаты – под открытым небом, а серьезные работы ведутся без отселения.

Tochka.by пообщалась с жителями дома, у которых много вопросов к тому, как проходит тотальная переделка и в целом к безопасности своего ветхого жилья.

Дом с историей

Капитальный ремонт в доме на ул. Днепровской, 45, люди выбивали много лет. Старожилы говорят, четырехэтажку 1930 года постройки никогда серьезно не обновляли.

В начале нулевых жильцов несколько раз предупреждали, что работы вот-вот начнутся. Это затянулось еще на 25 лет, пока наконец обещания не начали выполнять.

- Ситуация была катастрофической. С одной стороны дома под фундаментом образовалась яма, в квартирах на первом этаже стал «уходить» пол. Яму, кстати, сейчас завалили строительным мусором, я сомневаюсь, что это решило проблему. Крыша периодически текла. Деревянные перекрытия – полы, потолки, стены... Все это вызывало вопросы, – начинает свой рассказ хозяйка квартиры на верхнем этаже Елена Нихаева.

Капремонт был действительно долгожданным. Жильцов сразу предупредили, что впереди непростые времена. Работы планируются серьезные и "грязные" – нужно заменить часть балок на чердаке.

Уже в процессе стало ясно, что все гораздо хуже, чем предполагали строители, ведь придется основательно переделывать крышу.

Елена показывает фото: еще пару недель назад из ее квартиры было видно… небо.

- Крышу всю убрали, а потом взялись за потолки. Все это буквально обрушили в мою квартиру. Наша жизнь превратилась в ад. Камня на камне не оставили. Дожди идут – у нас дыра над головой. Слава богу, соседи с нижнего этажа бегали с ведрами, застилали все. Но кто-то же должен был позаботиться, чтобы во время ремонта нас не затопило? – задается вопросом Елена.

Сейчас она и ее семья из своей трехкомнатной квартиры временно переехали в «однушку». Повезло, что такой вариант был. А многим соседям уехать оказалось некуда. Так и живут.

Подменный фонд – в деревне

Рушить крышу над последними этажами начали еще в сентябре. И только после возмущения жильцов на собрании стали говорить о подменном фонде. Но людям предложили подписать отказные бумаги.

Сосед Елены Андрей из 23-й квартиры рассказывает: когда сроки капремонта затянулись, он стал интересоваться подменным фондом. Администрация была готова предложить жилье в двух деревнях Борисовского района.

Но для детей, которые привязаны к школе и колледжу, такой вариант оказался совсем неподходящим.

- Предлагали что-то в черте города. Но там квартиры были в плачевном состоянии. Сказали, что сделают ремонт за две недели, и можно жить. Это же маневренный фонд. Представляете, какое там все добитое? Спрашивали про жилье в деревне: организуют ли нам какую-то доставку детей к школе? Сказали, что сами должны об этом позаботиться, – рассказывает Андрей.

Его квартира сейчас тоже пустует. Впереди еще демонтаж потолков в двух комнатах. В этом подъезде его квартира и соседняя – Елены – больше всего страдают от такой реконструкции.

Пришли, разрушили, ушли

Сначала Елена еще пробовала жить в своей наполовину разбитой «трешке». Но потом это стало невозможно.

В итоге в две пока еще не тронутые рабочими комнаты снесли всю мебель. А потом ее снова надо будет перенести в соседнюю. Там работы уже кое-как сделали.

- Абсолютно никакой помощи. Когда нам меняли батареи, мы все таскали из комнаты в комнату. Потом сказали, что будут эти балки менять. Мы снова все перенесли. Трехкомнатная квартира, полно мебели. Попортили все, загадили. Мы спасались как могли. Теперь за выходные снова сказали все перетащить, – говорит пенсионерка.

В комнате, где раньше был хороший ремонт, пришлось снять натяжные потолки и смириться с набитым наспех гипсокартоном и дырами в дорогих обоях.

К слову, гипсокартон тоже нужно было менять уже в процессе стройки. Оказалось, он не проходил по пожарным нормам. Но заменили материалы только после того, как жильцы стали обращаться во все инстанции, в том числе в МЧС.

- Под гипсокартоном огромные щели. Весь этот мусор, голуби и мыши на чердаке... Все это будет у меня под потолком. А мне сказали: «Ну подмажете сами, что здесь такого?» Все материалы хранились вот просто так под открытым небом, шли дожди. Что будет с этой крышей и нашими потолками, когда все это начнет сохнуть? – не сдерживает эмоций хозяйка квартиры.

Конечно, никто не против капитального ремонта. Все были рады начатым работам. Но теперь это превратилось в кошмар с настоящим разрушением квартир. И люди понимают, что рассчитывать на нормальное восстановление жилья им не придется: сделают только то, что полагается по нормам.

- Для вида кое-как подмазали, но все приходится переделывать. Все силы, которые мы вложили в эту квартиру, просто насмарку. Мне даже идти сюда не хочется: все разрушили. И сейчас еще перенесли сроки, и нам не говорят, когда это закончится. Впереди зима, холода, как нам всем жить здесь? – со слезами на глазах говорит женщина.

Капитальный ущерб

Не меньше страдают и жильцы первого этажа. Пенсионерка Дина показывает, что стало с полами в ее квартире.

- Вот как они починили пол. Две балки тут нормальные, одна прогнила. Здесь дыра. Положили какие-то доски, вбили палочку – она уже провалилась. И постелили рубероид. Но все же гнилое! Это не капремонт, это горе-ремонт, – жалуется женщина.

Перед началом работ ее попросили демонтировать гипсокартон, который аккуратно прятал трубу отопления: мол, будем менять. В итоге передумали, а разрушение осталось.

- Попросила исправить – сказали, не положено. Вот дырку заделали – это разве работа? Попросила стакан шпатлевки по-человечески, хоть сама бы замазала. Мне сказали: «Стакан на стакан». Ну кто так к людям относится? – продолжает бабушка Дина.

Аварийный ли дом?

Еще жильцы боятся, что капитальный ремонт не решит все вопросы. Ведь деревянным перекрытиям уже 95 лет. А их между этажами даже не обследовали: неизвестно, в каком состоянии полы и потолки.

- Раньше стоял вопрос о признании дома аварийным. Но тут 32 квартиры, людям надо дать равноценное жилье. Проще сделать какой-то ремонт, подмазать и прикрыть все это гипсокартоном. Когда вырывали балки с чердака, у нас пошли трещины по стенам. Мы вообще удивляемся, как дом не сложился, – говорят соседи.

Андрей из 23-й квартиры подтверждает, что полы и потолки в квартирах не проверяли: говорят, мол, все с ними хорошо.

- Я понимаю еще в комнатах, может быть. Но кухня, ванная, туалет – это же мокрая зона. Прогнили там перекрытия, не прогнили, никто не знает, – беспокоится мужчина.

Возник вопрос и по поводу оплаты коммунальных услуг. Жильцам сказали, что на большой перерасчет надеяться не стоит. Максимум уберут услугу вывоза мусора, раз никто в квартирах пока не живет.

- А как же быть с отоплением? Ведь мы буквально сейчас отапливаем улицу: крыши нет, окна открыты, никто не живет. У соседей после замены батарей в квартире было 12°C. Но ничего нам пересчитывать не будут, – недоумевают жильцы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com