28 октября 2025, вторник, 14:06
США и Япония подписали соглашение о редкоземельных металлах

1
  • 28.10.2025, 12:55
  • 1,294
США и Япония подписали соглашение о редкоземельных металлах
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На фоне давления Китая.

Президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали в Токио рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов и других критически важных минералов. Подписание состоялось во дворце Акасака, где лидеры обменялись документами в присутствии делегаций, сообщает Reuters.

Сделка стала частью более широкой политики США по деверсификации цепочек поставок стратегических ресурсов — ранее Трамп заключил аналогичное соглашение с Австралией.

Новое партнерство с Японией заключено на фоне того, что Китай, контролирующий более 90% мировой переработки редкоземельных металлов, расширил экспортные ограничения и усилил контроль за производством магнитов и компонентов для электроники и оборонной промышленности.

Белый дом заявил, что США и Япония будут координировать инвестиции и экономические меры, чтобы ускорить развитие «диверсифицированных и справедливых рынков» критически важных минералов. В течение полугода стороны намерены поддержать отдельные проекты и рассмотреть возможность создания взаимных резервов.

Отметим, сделка между США и Японией была заключена на фоне ограничений Китая по поставкам редкоземельных металлов. Ранее Пекин шантажировал Токио из-за этих ресурсов.

