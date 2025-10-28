Удар ВСУ по дамбе: техника россиян в Белгородской области уходит под воду 4 28.10.2025, 13:49

2,092

Новые кадры.

После прорыва дамбы в Белгородской области, по которой Вооруженные силы Украины ударили 25 и 26 октября, часть российской техники оказалась затоплена.

Военные жалуются, что в районе Шебекино и на Волчанском направлении невозможно передвигаться — дороги размыты, техника вязнет в грязи, а укрепления ушли под воду. Местные источники сообщают, что уровень воды продолжает расти.

Как писал сайт Charter97.org, оккупанты оказались отрезаны от основных сил.

