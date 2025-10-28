закрыть
The Telegraph: Вода хлынула в окопы россиян в Белгородской области

1
  • 28.10.2025, 11:46
  • 1,372
The Telegraph: Вода хлынула в окопы россиян в Белгородской области

Оккупанты отрезаны от основных сил.

Удар украинского беспилотника по дамбе в российской Белгородской области вызвал масштабное наводнение и серьёзно осложнил логистику российских войск вблизи украинского Волчанска. Часть подразделений армии РФ оказалась отрезанной от основных сил после того, как вода из Белгородского водохранилища затопила их окопы, пишет The Telegraph.

«Главное то, что логистика противника значительно усложнилась. Подразделения, которые форсировали Северский Донец, фактически отрезаны от своих тылов. Мы ожидаем пополнения фонда военнопленных», — заявил представитель 16-го армейского корпуса ВСУ.

До удара российские войска активно укрепляли свои позиции вблизи Волчанска, пользуясь тем, что тёплая погода осушила реки и облегчила передвижение техники. Теперь же уровень воды в Северском Донце резко поднялся, что превратило линию фронта в топкую ловушку.

Инцидент произошёл на фоне обострения боёв в восточной части Украины. За последние дни российские силы вошли в часть города Покровск в Донецкой области, однако украинское командование отрицает заявления Москвы о «полном окружении» города.

