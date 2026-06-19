Рок-звезда Джо Линн Тернер увидел свою будущую белорусскую жену во сне
- 19.06.2026, 11:44
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Через 25 лет он увидел ее на концерте.
Совсем скоро площадка у Дворца спорта превратится в эпицентр тяжелого звука: 20 июня в Минске пройдет большой рок-концерт «Авторадио» с участием мировых звезд.
Его хедлайнером станет экс-солист легендарных групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер.
Еще в начале 1980-х музыканту снился один и тот же повторяющийся сон, в котором он видел лицо незнакомой женщины. Под впечатлением от этого Джо написал знаменитую песню Street of Dreams («Улица грез»), рассказал он сайту tochka.by.
А спустя 25 лет, в 2007 году, Тернер впервые увидел будущую супругу на концерте в Москве и мгновенно узнал в ней ту самую девушку из своих снов.
«Я вспомнил это лицо с первого взгляда и был абсолютно парализован. Песня Street of Dreams – она ведь о реинкарнации, о том, что твоя душа уже знала кого-то раньше. Называйте это чудом или судьбой, но это удивительно», – откровенно признался артист.
Говоря о супруге, Тернер не скупится на эпитеты, называя ее воплощением своей мечты – сильной, умной и элегантной.
А еще считает ее главным вдохновителем своего большого творческого пути.
«Секрет рок-долголетия? О, это моя белорусская жена! Как говорил Виктор Гюго, женщина всегда вдохновляет. Майя мягко подталкивает меня вперед, когда я ленюсь. И она абсолютно точно мой главный источник вдохновения», – откровенно заявил музыкант.
Восхищение Тернера распространяется и на кулинарные таланты Майи. Джо признался, что она потрясающий повар.
Из-за итальянских корней артисту особенно близка ее домашняя паста болоньезе с фирменным томатным соусом, хотя и тайский карри в исполнении жены вызывает у него восторг.
«Каждое блюдо, которое она готовит, – потрясающее. Из ее рук даже обычная яичница получается невероятной. Белорусские женщины – вообще самые лучшие, красивые и удивительные», – резюмировал Тернер.
Несмотря на долгие годы отношений с минчанкой, полноценно заговорить по-белорусски Тернер пока не пытается, но базовые, самые важные слова в его арсенале уже есть – «дзякуй» и «кахаю».