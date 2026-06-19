закрыть
19 июня 2026, пятница, 12:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Концепция Путина окончательно сгорела

1
  • Аббас Галлямов
  • 19.06.2026, 11:59
  • 1,038
Концепция Путина окончательно сгорела
Аббас Галлямов

В московских пожарах.

В сегодняшних московских пожарах окончательно сгорела концепция «мы еще не начинали». Не буду утверждать, что для режима это прямо-таки политическая катастрофа, но это, как минимум, очень серьезный удар по его позициям в поле общественного мнения.

С помощью указанного утверждения лоялисты до сих пор могли хоть как-то утешать себя. Пока российский тыл не подвергался столь массированным ударам, это утверждение выглядело хотя бы в минимальной степени правдоподобно. После сегодняшнего правдоподобие испарилось окончательно. Никаких оправданий, почему мы «не начинаем», теперь нет.

Надо либо «начинать» – то есть, делать что-то принципиально новое, невиданное, – ну либо признать, что обсуждаемая концепция с самого начала была пустышкой: не начинали, потому что нечего было начинать. Все, что могли, уже использовали – за исключением ядерного оружия, конечно.

Что касается последнего – ядерной дубинки, – то здесь есть серьезная проблема. Во-первых, оно имеется не только у России, но и у других стран – в том числе поддерживающих Украину. Как и обстрелы городов, ядерное оружие может оказаться улицей с двусторонним движением.

Во-вторых, у Украины нет ядерного оружия исключительно потому что она, когда-то поверив в порядочность России, подписавшей Будапештский меморандум, от него отказалась. Нанести после этого по Украине ядерный удар будет верхом подлости, чем-то достойным того, чтобы быть вписанным в историю в одном ряду с деяниями таких персонажей как Каин или Иуда. Возможно, это станет самым позорным пятном на репутации России за всю ее историю. Прожить без Донбасса можно, а вот жить в роли Иуды… Не знаю, получится ли…

Аббас Галлямов, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип
Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун