Украина разработала уникальный морской дрон для охоты на российские самолеты 19.06.2026, 12:23

Фото: Center of Innovative Technologies Program

Новинка оснащена мощными средствами.

В Украине разработали новый морской беспилотник-тримаран SIRENA. Комплекс оснащен мощными средствами радиоэлектронной борьбы и ракетами для поражения российской авиации.

Об этом сообщает «Милитарный».

Особенности и возможности дрона

По информации издания, новейший беспилотный тримаран SIRENA был представлен на международной выставке Eurosatory в Париже. Платформа была специально разработана для проведения сложных операций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в закрытых и спорных морских акваториях.

Главным отличием беспилотника является интегрированное многодиапазонное средство подавления, работающее в широком частотном диапазоне от 300 до 6000 МГц. Благодаря этому комплекс способен одновременно блокировать вражескую связь, навигационные сигналы GNSS и каналы управления другими БПЛА.

Радиус эффективного электронного подавления средств противника достигает 30 километров. Для навигации и защиты тримаран оснащен радаром Pelican V1 и системой РЭБ Scorpion V5, которая способна эффективно подавлять автопилот вражеских средств и противодействовать дронам-камикадзе типа "Шахед".

Вооружение и характеристики комплекса

Помимо систем подавления, беспилотник получил серьёзное вооружение для противодействия воздушным целям:

На борту установлена пусковая установка SeaDRAGON

Комплекс способен применять ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder против авиации

Максимальная скорость тримарана составляет до 90 км/ч

Полезная нагрузка, которую может нести аппарат, составляет до 300 килограммов.

Фото: Center of Innovative Technologies Program

SIRENA может выполнять боевые миссии в автономном, полуавтономном и дистанционном режимах.

Беспилотник способен непрерывно действовать до 24 часов, обеспечивая защиту побережья и ведение разведки на расстоянии до 800 километров от командного пункта.

Развитие украинской MilTech

Напомним, недавно украинские разработчики представили еще одну уникальную автономную систему для фронта. Компания Global Mark создала подводный беспилотник «Морской трезубец» (Sea Trident), который адаптирован для полностью автономных миссий и способен незаметно для вражеских радаров поражать стратегические объекты на больших расстояниях.

Кроме того, отечественные оборонные компании активно внедряют в новые технологии искусственный интеллект. Подробнее о том, как наземные боевые роботы и беспилотники учатся работать в условиях подземных помещений или полного отсутствия GPS и спутниковой связи.

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