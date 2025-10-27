Удар по дамбе в Белгородской области: ситуация для ВСУ меняется 5 27.10.2025, 13:18

Нарушена логистика оккупантов.

Из-за ударов Сил обороны Украины по российской дамбе под Белгородом значительное количество оккупантов будет вынуждено полностью переформатировать всю свою логистику и расположение на позициях. Об этом в эфире «24 Канала» сказал Иван Тимочко — военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

«Это существенно повлияет на их мобильность, с учетом географии, местности, сколько будет подтоплено российских позиций, в каком они сейчас состоянии находятся. Мы не знаем конечной цели пролома этих дамб. В теории можем предполагать, что это ослабление наступления противника на северном направлении Украины. Но это повлияет и на многие другие факторы, которые будут сопутствующие, а возможно, и даже более вредные, чем просто подтопление российской армии», — сказал Тимочко.

Он добавил, что этот удар может нарушить взаимодействие российских войск с командными пунктами, а также центрами принятия решений.

«Сам факт, что они не смогли выстроить систему прикрытия такой дамбы — это о многом говорит. И понятно, что эта территория, которая будет подтоплена, с учетом сезона, высыхания до следующего года не будет. То есть эта территория российскими войсками использоваться будет минимально. А это значит, что хотя бы на этом направлении часть сил противника будет ослаблена и не будет возможности им проводить серьезные наступательные действия», — добавил Тимочко.

