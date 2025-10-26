Украинский офицер «Мадяр» заявил об операции «Дамба» в Белгородской области РФ 26.10.2025, 22:36

Роберт Бровди

Позиции россиян подтапливает.

В Белгородской области России пожаловались на прорыв дамбы после двухдневной атаки и угрозу затопления позиций подразделений 6-й армии РФ. Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Броуди заявил, что удар был нанесен операторами дронов.

Вода после удара упала на 100 см.

«Визит нанесен птицами 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14-й полк СБС). Операция получила название «Дамба, ну ты держись, если что!», но, как видно из [российской] доразведки, дамба немного испортилась», – написал он.

Первая атака была якобы совершена 24 октября, о повреждении плотины водохранилища на следующий день заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Он предложил жителям населенных пунктов Безлюдовка, Новая Таволжанка и Шебекино эвакуироваться в Белгород, так как, по его словам, существовал риск их подтопления.

Российский телеграм-канал ASTRA заявил, что дамба серьезно повреждена, из-за чего вода отходит от берега – за ночь отошла на несколько метров. Утверждается, что в районе села Графовка и ниже по руслу Северского Донца вода затопила блиндажи российских солдат, пишет (liga.nethttps://news.liga.net/politics/news/madyar-zayavil-ob-operatsii-damba-v-belgorodskoi-oblasti-pozitsii-rossiyan-podtaplivaet).

26 октября пропагандистские каналы заявили о якобы еще одном ударе по дамбе, в результате чего был поврежден шлюз и дамбу прорвало. Затопление якобы грозит позициям подразделений 6-й армии России, 44-го армейского корпуса, 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад.

Официально власти Белгородской области или России не сообщали о повторном ударе и риске затопления. По версиям пропагандистов, удары по дамбе были нанесены якобы ракетами HIMARS и дронами.

16-й армейский корпус Вооружённых Сил Украины сообщил, что из-за прорыва Белгородской дамбы у оккупантов осложнилась ситуация на Волчанском направлении. Значительно усложняется вражеская логистика, а подразделения, которые не успели переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com