Дроны ВСУ вновь атакуют дамбу Белгородского водохранилища

4
  • 26.10.2025, 17:33
  • 5,926
Появились фото и видео атаки.

Украинские беспилотники снова атакуют дамбу Белгородского водохранилища. Удары дронов сегодня, 26 октября, комментируют связанные с силовиками российские телеграм-каналы и украинские мониторинговые проекты. Тем временем очевидцы утверждают, что после вчерашней атаки дамба пропускает воду. В качестве иллюстрации они приводят фото, на которых заметно понижение уровня водохранилища.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков говорил, что в случае повторной атаки возможно затопление поймы реки и некоторых улиц в населённых пунктах ниже по течению Северного Донца. Живущим там людям губернатор предложил эвакуироваться.

