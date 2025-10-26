Дроны ВСУ вновь атакуют дамбу Белгородского водохранилища 4 26.10.2025, 17:33

5,926

Появились фото и видео атаки.

Украинские беспилотники снова атакуют дамбу Белгородского водохранилища. Удары дронов сегодня, 26 октября, комментируют связанные с силовиками российские телеграм-каналы и украинские мониторинговые проекты. Тем временем очевидцы утверждают, что после вчерашней атаки дамба пропускает воду. В качестве иллюстрации они приводят фото, на которых заметно понижение уровня водохранилища.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков говорил, что в случае повторной атаки возможно затопление поймы реки и некоторых улиц в населённых пунктах ниже по течению Северного Донца. Живущим там людям губернатор предложил эвакуироваться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com