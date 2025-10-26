Дроны ВСУ вновь атакуют дамбу Белгородского водохранилища

Дроны ВСУ вновь атакуют дамбу Белгородского водохранилища4
Появились фото и видео атаки.
Украинские беспилотники снова атакуют дамбу Белгородского водохранилища. Удары дронов сегодня, 26 октября, комментируют связанные с силовиками российские телеграм-каналы и украинские мониторинговые проекты. Тем временем очевидцы утверждают, что после вчерашней атаки дамба пропускает воду. В качестве иллюстрации они приводят фото, на которых заметно понижение уровня водохранилища.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков говорил, что в случае повторной атаки возможно затопление поймы реки и некоторых улиц в населённых пунктах ниже по течению Северного Донца. Живущим там людям губернатор предложил эвакуироваться.