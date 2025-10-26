Российские войска попали в водную ловушку из-за подрыва дамбы 26.10.2025, 16:42

Александр Коваленко

Позиции оккупантов — под угрозой затопления.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко пишет в Telegram о необычном повороте событий на белгородско-харьковском направлении. По его словам, подрыв плотины Белгородского водохранилища стал моментом, когда природа неожиданно сыграла на стороне Украины.

Под угрозой затопления оказались позиции подразделений 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад РФ, которые находятся ниже по руслу. Также под угрозой затопления — позиции подразделений 6-й армии РФ, а именно 68/69-я дивизия и 44-й армейский корпус.

Как отмечает Коваленко, уровень воды в водохранилище стремительно падает, и теперь под угрозой подтопления оказались российские населённые пункты Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайон Титовка в Шебекино. Однако последствия могут быть куда шире: вода из водохранилища начала поступать в Северский Донец, что приводит к подтоплению временно оккупированных территорий Огурцово и Гатище в Харьковской области.

Именно здесь российские войска сосредотачивали свои силы и технику, в том числе подразделения 82-го мотострелкового полка и 138-й отдельной мотострелковой бригады. Таким образом, действия природы фактически сыграли на руку украинским силам — укрепления противника оказались под угрозой, а логистика нарушена.

По словам эксперта, российские подразделения, которые пытались расширить зону контроля южнее Гатища, теперь сами оказались в уязвимом положении — подтопление превращает их позиции в ловушку. Аналогичная ситуация может возникнуть и в районе Волчанска, где разлив воды способен осложнить снабжение российских войск, засевших на южном берегу города — на хлебозаводе и Масловом заводе.

Коваленко напомнил, что 6 июня 2023 года россияне сами взорвали дамбу Каховской ГЭС, вызвав крупнейшую экологическую катастрофу на юге Украины. Теперь история словно повторяется, только уже без участия украинской армии.

«В эту игру можно играть вдвоём», — комментируют пост Коваленко пользователи соцсетей.

