Белгородское водохранилище быстро теряет воду
- 26.10.2025, 14:56
Власти РФ эвакуируют жителей.
Уровень воды в Белгородском водохранилище в РФ продолжает резко снижаться, затапливая округу. Это произошло после попадания снарядом по дамбе, вода отошла от берега уже на несколько метров. Российские источники сообщают, что повреждены подъемные механизмы шлюзов и часть гребня дамбы, пишет «Диалог.UA».
По данным губернатора области, удар пришелся по сооружению в районе села Безлюдовка. Российские СМИ утверждают, что по объекту были выпущены три снаряда HIMARS.
В результате разрушены здания с техническим оборудованием, а в эпицентре повреждений затоплены позиции, где находились российские военные.
Эвакуация и последствия Местные жители сообщают, что уровень воды упал более чем на метр. По данным Telegram-канала «Пепел», в районе села Графовка Шебекинского округа вода из водохранилища пошла вниз по течению Северского Донца и затопила блиндажи российских солдат.
На опубликованных фото видно, как береговая линия отошла на несколько метров, а на месте недавнего водного зеркала осталась полоса ила и водорослей.
Власти России объявили частичную эвакуацию: из прибрежных поселков вывезли 16 человек, остальным рекомендовано покинуть дома.
Гладков предупредил, что в случае нового удара дамба может полностью разрушиться, под угрозой окажутся до тысячи жителей. Силы обороны Украины ситуацию пока не комментировали.