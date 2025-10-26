Белгородское водохранилище быстро теряет воду 26.10.2025, 14:56

Власти РФ эвакуируют жителей.

Уровень воды в Белгородском водохранилище в РФ продолжает резко снижаться, затапливая округу. Это произошло после попадания снарядом по дамбе, вода отошла от берега уже на несколько метров. Российские источники сообщают, что повреждены подъемные механизмы шлюзов и часть гребня дамбы, пишет «Диалог.UA».

По данным губернатора области, удар пришелся по сооружению в районе села Безлюдовка. Российские СМИ утверждают, что по объекту были выпущены три снаряда HIMARS.

В результате разрушены здания с техническим оборудованием, а в эпицентре повреждений затоплены позиции, где находились российские военные.

Эвакуация и последствия Местные жители сообщают, что уровень воды упал более чем на метр. По данным Telegram-канала «Пепел», в районе села Графовка Шебекинского округа вода из водохранилища пошла вниз по течению Северского Донца и затопила блиндажи российских солдат.

На опубликованных фото видно, как береговая линия отошла на несколько метров, а на месте недавнего водного зеркала осталась полоса ила и водорослей.

Власти России объявили частичную эвакуацию: из прибрежных поселков вывезли 16 человек, остальным рекомендовано покинуть дома.

Гладков предупредил, что в случае нового удара дамба может полностью разрушиться, под угрозой окажутся до тысячи жителей. Силы обороны Украины ситуацию пока не комментировали.

