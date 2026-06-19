Стало известно о секретных предложениях США и Ирана по мирному договору 1 19.06.2026, 12:18

В CNN указали на важную деталь.

США и Иран работают над разработкой секретных предложений по реализации соглашения из 14 пунктов. Они, в частности, касаются будущего ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает CNN.

Трое американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, подтвердили: стороны работают над секретными предложениями по реализации подписанного на этой неделе соглашения.

Источники подчеркнули, что эти предложения далеко не окончательны.

Иран не подписал дополнительных документов

CNN обращает внимание на важную деталь: Иран не подписал никаких дополнительных документов, как это было в случае с меморандумом о взаимопонимании.

«Это вызывает вопрос, не преувеличила ли администрация (США - ред.) обязательства, которых она добилась от Ирана, и еще раз подчеркивает, насколько быстро могут рухнуть хрупкие политические усилия по достижению окончательного соглашения», - пишет издание.

Журналисты также отмечают, что ситуация показывает, как быстро могут рухнуть хрупкие политические усилия по достижению окончательного соглашения.

Почему США не стали ждать

Американские переговорщики планируют опубликовать подписанный меморандум о взаимопонимании, не дожидаясь, пока высшее руководство Ирана подпишет более подробные предложения по реализации 14 пунктов.

По словам одного из источников, причина проста - стороны не хотят задерживать следующий этап переговоров.

Детали предложений остаются неизвестными

CNN не удалось узнать подробности о содержании этих рабочих предложений.

Один из чиновников охарактеризовал записанные части предложений как «рабочие» документы, которые обе стороны договорились официально оформить в качестве следующего шага.

Источники отметили, что они содержат более конкретные сведения о том, чего стремятся добиться американские переговорщики в дальнейшем ходе переговоров, в частности в отношении ядерной программы Ирана.

Соглашение между США и Ираном

Как известно, Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании относительно прекращения войны и открытия Ормузского пролива, и соглашение уже вступило в силу.

После этого США сообщили, что снимают морскую блокаду с иранских портов.

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