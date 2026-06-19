Politico отказался печатать статью Лаврова 6 19.06.2026, 11:30

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Сергей Лавров

Фото: Getty Images

В ней глава МИД РФ отвергает «ультиматум Европы».

Издание Politico отказалось публиковать статью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Украина, Европа и глобальная безопасность, в которой Москва отвергла европейские мирные инициативы как «ультиматум».

Пресс-служба российского ведомства опубликовала статью на своем официальном сайте.

В пропитанном российскими прапагнадистскими нарративами материале говорится, что Россия якобы «ни с кем от контактов не отказывается». При этом Россия воспринимает Европу как сторону, которая заинтериосвана в поражении РФ.

«Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем», — утверждает Лавров.

Лавров снова заявил о том, что цели РФ в войне против Украины должны быть достигнуты, но снова не озвучил их. При этом глава МИД РФ заявил о многополярности мира и о том, что структуру безопасности необходимо менять.

«Главное — для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после „холодной войны“. Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня», — подытожил Лавров.

Ранее лидеры Великобритании, Германии и Франции по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня определили условия для справедливого мира в Украине.

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