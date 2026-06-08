Европейские лидеры и Зеленский выставили Кремлю пять условий для мира 1 8.06.2026, 8:51

2,488

Фото: Getty Images

Главное требование — немедленное и полное прекращение огня.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня определили условия для справедливого мира в Украине, сказано в совместном заявлении трех лидеров, опубликованном на сайте британского правительства.

Отмечается, что было определено пять условий, которые необходимо создать для справедливого и прочного мира:

немедленное и полное прекращение огня;

нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров;

после вступления в силу перемирия Украина должна получить надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности на основе обязательств, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года — это включает развертывание многонациональных сил в Украине;

российские активы будут оставаться замороженными, пока РФ не прекратит войну и не компенсирует Украине убытки;

в любом соглашении должны быть защищены европейские интересы в сфере безопасности: элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, потребуют согласия соответственно стран-членов ЕС и НАТО.

Лидеры также поддержали предложение Украины относительно прямых переговоров с Россией — при активном участии США и Европы. Они подтвердить непоколебимую поддержку Украины и подчеркнули, что Европа играет важную роль в любом урегулировании.

7 июня Зеленский сообщил о встрече в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом в формате E3 — Украина. Они обсудили ситуацию на поле боя и защиту от баллистики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com