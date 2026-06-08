Европейские лидеры и Зеленский выставили Кремлю пять условий для мира

Европейские лидеры и Зеленский выставили Кремлю пять условий для мира1
- 8.06.2026, 8:51
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Главное требование — немедленное и полное прекращение огня.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня определили условия для справедливого мира в Украине, сказано в совместном заявлении трех лидеров, опубликованном на сайте британского правительства.
Отмечается, что было определено пять условий, которые необходимо создать для справедливого и прочного мира:
немедленное и полное прекращение огня;
нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров;
после вступления в силу перемирия Украина должна получить надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности на основе обязательств, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года — это включает развертывание многонациональных сил в Украине;
российские активы будут оставаться замороженными, пока РФ не прекратит войну и не компенсирует Украине убытки;
в любом соглашении должны быть защищены европейские интересы в сфере безопасности: элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, потребуют согласия соответственно стран-членов ЕС и НАТО.
Лидеры также поддержали предложение Украины относительно прямых переговоров с Россией — при активном участии США и Европы. Они подтвердить непоколебимую поддержку Украины и подчеркнули, что Европа играет важную роль в любом урегулировании.
7 июня Зеленский сообщил о встрече в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом в формате E3 — Украина. Они обсудили ситуацию на поле боя и защиту от баллистики.