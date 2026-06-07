Зеленский прибыл в Великобританию на переговоры с Макроном, Мерцом и Стармером 7.06.2026, 18:43

Фото: Getty Images

Также президент Украины встретится с королем Карлом.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня прилетел в Великобританию, где должны состояться его двусторонние переговоры с премьером этой страны Киром Стармером, а также переговоры, к которым, кроме британского премьера, присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале, опубликовав видео, на котором можно увидеть, как он спускается с трапа самолета и здоровается с делегацией, которая его встречает в Британии.

«Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров. Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной», — отметил президент Украины.

Он также заявил, что на 8 июня запланирована его встреча с королем Карлом.

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