Зеленский прибыл в Великобританию на переговоры с Макроном, Мерцом и Стармером
- 7.06.2026, 18:43
Также президент Украины встретится с королем Карлом.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня прилетел в Великобританию, где должны состояться его двусторонние переговоры с премьером этой страны Киром Стармером, а также переговоры, к которым, кроме британского премьера, присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Об этом сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале, опубликовав видео, на котором можно увидеть, как он спускается с трапа самолета и здоровается с делегацией, которая его встречает в Британии.
«Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров. Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной», — отметил президент Украины.
Он также заявил, что на 8 июня запланирована его встреча с королем Карлом.