В Беларуси ввели изменения по рынку труда
- 19.06.2026, 11:24
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Среди прочего, есть сюрприз для нанимателей.
В Беларуси с 19 июня ввели изменения, которые касаются рынка труда. Среди прочего, чиновники ужесточили санкции для нанимателей за допуск сотрудников к работе без письменного оформления. Об этом сообщает Минтруда.
В ведомстве напомнили, что в Беларуси с 19 июня ввели изменения в КоАП. Некоторые из них касаются нарушений на рынке труда.
«Ужесточаются штрафные санкции за фактический допуск к работе без письменного оформления трудового или гражданско-правового договора (договора подряда. — Прим. ред.)», — уточнили в Минтруда.
Раньше за незаключенный трудовой договор штраф для должностного лица (читай — руководителя компании) был — до 20 базовых величин (до 900 рублей). При этом на юрлицо санкции не накладывались. А если речь о договоре подряда, то штраф выписывали на ИП или юрлицо — до 25 базовых (до 1125 рублей), а должностному лицу — нет. «При этом ответственность наступала только, если пострадавший требовал ее», — уточнили в Минтруда.
В ведомстве пояснили, что изменилось с 19 июня.
«Теперь фактическое допущение к работе без заключения договора в письменной форме влечет наложение штрафов. Если это юридическое лицо, то — и на само юридическое лицо, и на его уполномоченное должностное лицо. Если это ИП, то на самого индивидуального предпринимателя», — отметили в Минтруда.
Как будут наказывать
В Минтруда также озвучили новые размеры штрафов.
За первое нарушение для руководителя предусмотрено наказание в 20−50 базовых величин (900−2250 рублей), для ИП — 40−100 базовых (1800−4500 рублей), а для юрлица — 100−200 базовых (4500−9000 рублей).
За повторный такой «грех» в течение года — 40−100 базовых (1800−4500 рублей), 80−150 базовых (3600−6750 рублей) и 150−300 базовых (6750−13 500 рублей) соответственно.