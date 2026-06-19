закрыть
19 июня 2026, пятница, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ввели изменения по рынку труда

  • 19.06.2026, 11:24
  • 1,564
В Беларуси ввели изменения по рынку труда

Среди прочего, есть сюрприз для нанимателей.

В Беларуси с 19 июня ввели изменения, которые касаются рынка труда. Среди прочего, чиновники ужесточили санкции для нанимателей за допуск сотрудников к работе без письменного оформления. Об этом сообщает Минтруда.

В ведомстве напомнили, что в Беларуси с 19 июня ввели изменения в КоАП. Некоторые из них касаются нарушений на рынке труда.

«Ужесточаются штрафные санкции за фактический допуск к работе без письменного оформления трудового или гражданско-правового договора (договора подряда. — Прим. ред.)», — уточнили в Минтруда.

Раньше за незаключенный трудовой договор штраф для должностного лица (читай — руководителя компании) был — до 20 базовых величин (до 900 рублей). При этом на юрлицо санкции не накладывались. А если речь о договоре подряда, то штраф выписывали на ИП или юрлицо — до 25 базовых (до 1125 рублей), а должностному лицу — нет. «При этом ответственность наступала только, если пострадавший требовал ее», — уточнили в Минтруда.

В ведомстве пояснили, что изменилось с 19 июня.

«Теперь фактическое допущение к работе без заключения договора в письменной форме влечет наложение штрафов. Если это юридическое лицо, то — и на само юридическое лицо, и на его уполномоченное должностное лицо. Если это ИП, то на самого индивидуального предпринимателя», — отметили в Минтруда.

Как будут наказывать

В Минтруда также озвучили новые размеры штрафов.

За первое нарушение для руководителя предусмотрено наказание в 20−50 базовых величин (900−2250 рублей), для ИП — 40−100 базовых (1800−4500 рублей), а для юрлица — 100−200 базовых (4500−9000 рублей).

За повторный такой «грех» в течение года — 40−100 базовых (1800−4500 рублей), 80−150 базовых (3600−6750 рублей) и 150−300 базовых (6750−13 500 рублей) соответственно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип
Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун