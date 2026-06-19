Доллар в Беларуси продолжил движение вверх
- 19.06.2026, 11:54
С какими курсами банки уходят на выходные?
Неустойчивый, как погода этим летом, доллар все же продолжает расти. А трое его коллег пока движутся вниз. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $62 573, пишет Onlíner.
Доллар вырос на 0,36 копейки и стоит 2,79 рубля.
Евро снизился на 1,36 копейки и стоит 3,1991 рубля.
Сотня российских рублей снизилась на 0,95 копейки и стоит 3,7916 рубля.
Десяток юаней подешевел на 0,70 копейки и стоит 4,1112 рубля.
В четверг доллар подорожал на 1,48 копейки и стоил 2,7864 рубля, евро подешевел на 0,43 копейки и стоил 3,2127 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 1,19 копейки и стоила 3,8011 рубля, а десяток юаней подорожал на 2,57 копейки и стоил 4,1182 рубля.