28 октября 2025, вторник, 15:00
Журналисты опубликовали список российских военных, которые «обнуляют» своих коллег

  • 28.10.2025, 14:35
  • 1,584
Журналисты опубликовали список российских военных, которые «обнуляют» своих коллег

Среди них как минимум пять награждены званием Героя России.

Список из более чем ста военнослужащих, которые «обнуляют» своих же сослуживцев в российской армии, опубликовало издание «Верстка». В картотеке издания — 101 человек.

В этом списке — командиры подразделений ВС РФ, а также исполнители расправ. Среди них как минимум пять награждены званием Героя России.

«„Обнулителями“ мы называем командиров и военных, которые практикуют такие казни. Это не только убийства в буквальном смысле — расстрелы или пытки до смерти. Но еще и смертельные приказы — отправка в „мясной штурм“ без оружия, поддержки или снаряжения», — пишет «Верстка».

Как отмечает издание, известно об обвинениях в убийстве как минимум 150 военных, однако реальные цифры гораздо выше, утверждают собеседники «Верстки».

Всего с начала полномасштабной войны в главную военную прокуратуру поступило около 12 тысяч жалоб, которые были связаны с внесудебными расправами над военными. Число этих жалоб начало расти во второй половине 2023 года.

Подавляющее большинство обращений остались без ответа: по данным издания, в военной прокуратуре есть негласный запрет на рассмотрение жалоб на полевых командиров, а уголовные дела заводят в единичных случаях. Известно только о десяти уголовных делах и о пятерых осужденных «обнулителях», отмечает «Верстка».

