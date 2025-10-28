В России предлагают сажать за пиратское ПО на компьютере 3 28.10.2025, 16:47

Среди инициаторов — структуры, близкие к «Яндексу» и «Лаборатории Касперского».

Российская IT-отрасль предлагает сажать россиян за использование пиратского программного обеспечения, сообщают «Ведомости». 27 октября на заседании рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев предложил проработать антипиратские поправки в Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. По словам Комлева, до 2022 года уровень пиратства в России удалось снизить до 60–63%, однако в последние годы внимание правоохранительных органов к этой теме ослабло, и показатель снова растёт. «Если сократить хотя бы на 5–10 процентных пунктов уровень пиратства, государство получит дополнительные доходы в бюджет и ускорение импортозамещения. И не нужно будет повышать налоги», — заявил он.

Комлев допустил обсуждение снижения порога уголовной ответственности по статье 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»), поскольку после июньских поправок 2024 года, повысивших порог крупного ущерба до 500 тыс. рублей, «уголовно-правовой защиты лишились до 85% российских правообладателей». В АПКИТ входят десятки крупнейших ИТ-компаний. Среди них: «Яндекс», «1С», МТС, DNS, Wildberries, «Т1», «Лаборатория Касперского» и многие другие. «У нас есть предложения по поправкам в АПК и КоАП, – сказал он «Ведомостям». – Мы готовы поделиться экспертизой с правоохранительными органами, в частности с прокуратурой, чтобы в ходе общенадзорных прокурорских проверок заодно проверялось наличие лицензий на используемое ПО».

Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент ГК Infowatch Наталья Касперская резко раскритиковала предложение. Она отметила, что большинство российских пользователей физически не могут оплатить лицензии на иностранное программное обеспечение — например, на систему Windows.

В условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным продуктам ужесточение наказания, по её мнению, нецелесообразно. «Российские компании-разработчики практически не страдают от пиратства — они просто не успевают заместить импорт. Ужесточение мер ударит по малому бизнесу и миллионам частных пользователей, которые до сих пор вынуждены использовать Windows», — подчеркнула Касперская.

Руководитель рабочей группы по цифровизации Вадим Ткаченко также выступил против уголовных инициатив, отметив, что сейчас важнее сосредоточиться на «серых зонах» IT — нелегальном майнинге и нецелевом использовании программного обеспечения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com