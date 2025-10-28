Бывший глава Intel решил создать «христианский» ИИ
Для распространения христианства.
Бывший генеральный директор Intel Патрик Гелсингер, перешедший в компанию Gloo, занялся созданием искусственного интеллекта, построенного для религиозных организаций на принципах христианства, передает The Guardian.
Гелсингер покинул Intel в конце прошлого года, а весной возглавил в Gloo совет директоров и технологический отдел. Он объявил своей главной миссией мягкое продвижение христианских принципов компании в Кремниевой долине, конгрессе США и т.д.
«Моей жизненной миссией была работа над технологией, которая улучшит качество жизни каждого человека на планете и ускорит возвращение Христа», — сказал Гелсингер изданию.
Развитие искусственного интеллекта станет «еще одним моментом Гутенберга», сравнявшись по значимости с Реформацией, уверен Гелсингер. По его мнению, подобно тому как Мартин Лютер с помощью печатного станка дал начало «величайшему периоду человеческих изобретений», сейчас появляется возможность с опорой на веру изменить ход истории с помощью ИИ. Он задался вопросом, не пора ли использовать ИИ «как технологию, которая станет мощным воплощением Церкви и выражением Церкви?».
Gloo разрабатывает «экосистему веры»: CRM-систему для организации бизнес-процессов, чат-ботов и помощников на основе искусственного интеллекта. Многие из ее систем построены на базе существующих крупных языковых моделей. По данным Gloo, ее клиентами являются свыше 140 тыс. религиозных, церковных и некоммерческих организаций.
В Кремниевой долине распространяется «очень громкая, очень заметная и очень специфическая христианско ориентированная технологическая культура», рассказал The Guardian ученый Дэмиен Уильямс, изучающий связь технологий и религиозных убеждений в Университете Северной Каролины.