Лавров назвал отмену санкций против «Белавиа» «лукавой историей» 1 28.10.2025, 19:09

1,672

Сергей Лавров

Глава МИД РФ заявил, что многие ограничения все еще действуют.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления после III Минской конференции по евразийской безопасности отметил, что хотя США и ослабили санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа», это, по его словам, «лукавая история». Он подчеркнул, что многие ограничения все еще действуют.

Лавров сказал, что Россия всегда приветствует, когда «незаконные меры» отменяются и это способствует естественному взаимовыгодному сотрудничеству. Однако, по его словам, снятие санкций в отношении «Белавиа» на самом деле очень ограниченное: остаются запреты, связанные с полетами на большие расстояния и поставками запчастей, которые всё ещё зависят от решений американской стороны. Поэтому это «лукавая история».

Российский министр также отметил, что эти действия США имеют скорее символический, «внешний» эффект. По его словам, хотя шаг сделан в правильном направлении, он не снимает зависимости «Белавиа» от США, в том числе в плане технического обеспечения и влияния на политику компании и Беларуси в целом.

11 сентября представитель Белого дома Джон Коул во время визита в Минск сообщил о частичном смягчении санкций против «Белавиа». Это произошло после того, как белорусские власти освободили более 52 политзаключённых, выдворив их из страны. При этом США разрешили закупку запчастей не для всех самолетов Boeing компании, а полеты в Россию и некоторые другие страны остались под запретом.

