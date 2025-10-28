закрыть
28 октября 2025
Европа создает лазерное оружие для уничтожения роев дронов

  • 28.10.2025, 19:13
Проект ориентирован на создание полностью европейской системы.

Европейские оборонные компании Rohde & Schwarz и TRUMPF объединяются для разработки системы противодействия дронам, способной нейтрализовать малые и крупные беспилотные летательные аппараты. Оружие сочетает в себе датчики обнаружения и слежения — радары и спектральный мониторинг — с высокоэнергетическим направленным лазером. Основная цель проекта — защита критической инфраструктуры и запретных воздушных пространств от проникновения дронов, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Проект ориентирован на создание полностью европейской системы, не зависящей от поставщиков из-за пределов континента. Планируется построить многоуровневую оборону: сначала дрон обнаруживается и классифицируется, затем поражается лазером. Сенсорную часть обеспечивает Rohde & Schwarz, лазерную — TRUMPF.

Причина необходимости нового оружия очевидна: российские дроны становятся серьезной угрозой. Они трудны для отслеживания и уничтожения существующими системами ПВО, могут вести разведку, совершать точечные удары и саботаж инфраструктуры. Дешевый дрон может вынудить европейских защитников использовать дорогостоящие перехватчики, что создает дисбаланс. Лазерная система позволяет быстро перенаправлять огонь, минимизировать разрушения и потенциально поражать сразу рой дронов.

Однако пока неизвестны все характеристики. Неизвестна точная мощность лазера, его эффективная дальность и способность одновременно поражать несколько целей. Лазеры чувствительны к погодным условиям, дыму и другим факторам, и пока нет информации о том, как инженеры учли эти ограничения.

Интересно, что системы разрабатываются не только для военных, но и для гражданской инфраструктуры — аэропортов и ключевых объектов.

