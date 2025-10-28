Европа создает лазерное оружие для уничтожения роев дронов 28.10.2025, 19:13

Проект ориентирован на создание полностью европейской системы.

Европейские оборонные компании Rohde & Schwarz и TRUMPF объединяются для разработки системы противодействия дронам, способной нейтрализовать малые и крупные беспилотные летательные аппараты. Оружие сочетает в себе датчики обнаружения и слежения — радары и спектральный мониторинг — с высокоэнергетическим направленным лазером. Основная цель проекта — защита критической инфраструктуры и запретных воздушных пространств от проникновения дронов, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Проект ориентирован на создание полностью европейской системы, не зависящей от поставщиков из-за пределов континента. Планируется построить многоуровневую оборону: сначала дрон обнаруживается и классифицируется, затем поражается лазером. Сенсорную часть обеспечивает Rohde & Schwarz, лазерную — TRUMPF.

Причина необходимости нового оружия очевидна: российские дроны становятся серьезной угрозой. Они трудны для отслеживания и уничтожения существующими системами ПВО, могут вести разведку, совершать точечные удары и саботаж инфраструктуры. Дешевый дрон может вынудить европейских защитников использовать дорогостоящие перехватчики, что создает дисбаланс. Лазерная система позволяет быстро перенаправлять огонь, минимизировать разрушения и потенциально поражать сразу рой дронов.

Однако пока неизвестны все характеристики. Неизвестна точная мощность лазера, его эффективная дальность и способность одновременно поражать несколько целей. Лазеры чувствительны к погодным условиям, дыму и другим факторам, и пока нет информации о том, как инженеры учли эти ограничения.

Интересно, что системы разрабатываются не только для военных, но и для гражданской инфраструктуры — аэропортов и ключевых объектов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com