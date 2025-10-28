Как стать соавтором ИИ, сохранив свою индивидуальность 28.10.2025, 20:06

В мире, где все больше контента создается при помощи искусственного интеллекта, сохранять индивидуальность становится все труднее. По данным журналиста Wired Кейт Книббс, более 50% длинных публикаций на LinkedIn уже пишутся с помощью ИИ, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

С его участием ИИ создаются электронные письма, отчеты, подкасты и статьи — и все чаще возникает вопрос: не теряем ли мы свою индивидуальность в этом цифровом потоке?

Вот 5 способов сохранить свой голос:

1. Не превращайте ИИ в призрака-писателя.

ИИ может написать за вас письмо или пост за секунды, но чем чаще люди так делают, тем безличнее становится контент. Индивидуальные стили стираются, оригинальность исчезает, и публика теряет интерес.

2. Пишите осознанно.

Начните с собственной идеи, продумайте посыл и цель. Каждый раз, когда вы бездумно принимаете текст, сгенерированный ИИ, вы теряете часть себя.

3. Не бойтесь выделяться.

ИИ помогает оттачивать текст, но чрезмерная «полировка» убивает живость и уникальность. В учебных аудиториях и корпоративных коммуникациях это уже заметно — высказывания становятся однообразными и предсказуемыми.

4. Создавайте свою историю.

Рассматривайте текст, созданный ИИ, как черновик или совет, а не как конечный продукт. Вносите свои правки, возвращайте в текст эмоции и смысл.

5. Решите, когда ИИ уместен.

Если ваша цель — ясность, а не самовыражение (например, отчет или инструкция), ИИ можно использовать. Но всегда проверяйте текст и не подменяйте им собственные мысли.

