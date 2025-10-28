ВСУ проводят контрнаступательную операцию в Донецкой области 28.10.2025, 20:16

2,664

Армию РФ отбросили возле Доброполья и Покровска.

В ходе контрнаступления возле Доброполья и Покровска в Донецкой области бойцы ВСУ отбросили российских оккупантов в районе населенных пунктов Кучеров Яр и Новое Шахово. На это указывает карта украинского проекта DeepState, передает «Диалог».

Одновременно с этим, согласно информации DeepState, враг добился частичного успеха в районе населенных пунктов Зверовое Покровского района Донецкой области и Степовая Новоселовка Купянского района Харьковской области.

Кучеров Яр и Новое Шахово располагаются на так называемом Добропольском выступе, на котором с 21 августа текущего года ВСУ проводят контрнаступление. За это время украинские бойцы освободили несколько населенных пунктов, в том числе Золотой Колодезь, Рубежное, Вольное, Дорожное и др. Но враг по-прежнему пытается окружить и захватить Покровск, расположенный недалеко от Доброполья.

По данным 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ, в Покровске продолжаются тяжелые бои с группами противника, которые сумели просочиться и сосредоточиться в разных районах города. Предполагается, что российские оккупанты не планируют закрепляться, а хотят двигаться дальше на север, чтобы заблокировать наземные логистические коридоры в город.

Противник просачивается через позиции ВСУ небольшими группами по 2-3 человека, а потом пытается сконцентрировать силы в тылу украинской армии. Войска РФ в полосе обороны 7-го корпуса быстрого реагирования также проводят классические массовые штурмы. Они хотят сломать линию обороны ВСУ.

Вчера, 27 октября, на Покровском направлении фронта было много боев. Генштаб ВСУ зафиксировал 79 штурмовых действий российских оккупантов. Бои шли на всем протяжении этого направления, от Паньковки и Никаноровки до Орехового.

