Nokia получит $1 млрд от Nvidia 28.10.2025, 20:28

Эта инвестиция знаменует собой важный этап в трансформации Nokia.

Американская корпорация Nvidia инвестирует $1 млрд в финскую компанию Nokia, приобретя 2,9% ее акций. Соглашение предусматривает выпуск 166 млн новых акций по цене $6,01 за штуку. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В рамках партнерства чипы Nvidia будут использоваться для ускорения работы программного обеспечения Nokia, предназначенного для сетей 5G и 6G. Компании также изучат возможности применения технологий Nokia в области центров обработки данных для развития инфраструктуры ИИ.

Эта инвестиция знаменует собой важный этап в трансформации Nokia, которая активно развивает направление центров обработки данных на фоне растущего спроса на вычислительные мощности. Ранее в этом году финская компания усилила свои позиции в этом сегменте, приобретя Infinera Corp. за $2,3 млрд.

Новость о партнерстве вызвала резкий рост акций Nokia на Хельсинкской бирже — в ходе торгов они подорожали на 17%, что стало максимальным внутридневным показателем с 2013 года.

Для Nvidia эта инвестиция стала частью масштабной программы вложений, которая уже включает финансирование OpenAI, разработчиков автономных транспортных средств и телекоммуникационных проектов в Европе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com