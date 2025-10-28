Трамп посоветовал американским военным в Японии купить машины Toyota
Американский лидер находится в Японии с рабочим визитом.
Американским военным в Японии нужно «пойти и купить Toyota». С таким призывом в рамках визита в Японию обратился к военнослужащим США президент Дональд Трамп, передает газета The Hill.
«Идите и купите Toyota… Премьер-министр только что сообщил мне, что Toyota собирается построить автомобильные заводы по всей территории Соединенных Штатов на сумму более 10 миллиардов долларов», — отметил он.
28 октября Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение по обеспечению поставок редкоземельных материалов и важных минералов. Соглашение было достигнуто на фоне введения Китайской Народной Республикой экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка.
В настоящий момент американский лидер находится в Японии с рабочим визитом, который продлится три дня. Накануне состоялась встреча Трампа с японским императором Нарухито.