28 октября 2025, вторник, 21:05
Трамп посоветовал американским военным в Японии купить машины Toyota

  • 28.10.2025, 20:50
Трамп посоветовал американским военным в Японии купить машины Toyota
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Американский лидер находится в Японии с рабочим визитом.

Американским военным в Японии нужно «пойти и купить Toyota». С таким призывом в рамках визита в Японию обратился к военнослужащим США президент Дональд Трамп, передает газета The Hill.

«Идите и купите Toyota… Премьер-министр только что сообщил мне, что Toyota собирается построить автомобильные заводы по всей территории Соединенных Штатов на сумму более 10 миллиардов долларов», — отметил он.

28 октября Дональд Трамп и новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение по обеспечению поставок редкоземельных материалов и важных минералов. Соглашение было достигнуто на фоне введения Китайской Народной Республикой экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка.

В настоящий момент американский лидер находится в Японии с рабочим визитом, который продлится три дня. Накануне состоялась встреча Трампа с японским императором Нарухито.

