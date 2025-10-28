Дрон, напечатанный на 3D-принтере, развил скорость 585 км/ч 1 28.10.2025, 21:02

1,006

Видео.

Отец и сын, Майк и Люк Максимо Белла, создали с помощью 3D-принтера в своей мастерской дрон, который, по их данным, развил скорость 585 км/ч. Об этом сообщает Gizmochina.

Peregreen 3 побил предыдущий рекорд на 27 км/ч. Полет был задокументирован с помощью GPS и видео, сейчас результат ожидает подтверждения от Книги рекордов Гиннесса. Разработка следующей версии Peregreen уже началась.

Предыдущая модель, Peregreen 2, развивала скорость до 480 км/ч. Новый аппарат оснащен электродвигателями мощностью 16,2 кВт и батареей на 16 кВт, что вдвое превосходит характеристики предшественника. Вес дрона увеличился до 2,77 кг, но это обеспечило лучшую стабильность на высоких скоростях.

После возгорания одного из прототипов изобретатели заменили вентиляцию на водяное охлаждение – компактную систему объемом 50 мл. Также они оптимизировали GPS-навигацию, вынеся приемник на камеру, чтобы избежать помех. Дрон летает менее двух минут, а разгон длится до 23 секунд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com