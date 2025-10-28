Apple выпустит iPhone без кнопок 28.10.2025, 22:56

Их заменят сенсорными.

В честь 20-летия iPhone корпорация Apple выпустит смартфон без кнопок. Об этом в блоге на Weibo заявил известный инсайдер Instant Digital.

Слухи о том, что Apple создаст телефон без физических кнопок, появились еще несколько лет назад. В свежем отчете Instant Digital говорится, что IT-гигант готов кардинально изменить дизайн смартфонов к 20-летию с выпуска iPhone — к выходу iPhone 20. По его информации, новый аппарат выйдет без физических кнопок.

Инсайдер рассказал, что Apple завершила функциональную проверку твердотельных кнопок — сенсорных областей на корпусе устройства с обратной тактильной отдачей. Компания собралась заменить такими сенсорами кнопки включения, регулировки громкости, управления камерой и Action Button.

Журналисты издания 9to5Mac заметили, что в честь юбилея Apple должна представить по-своему уникальный аппарат. Они напомнили, что iPhone X, вышедший в год 10-летия с момента появления первого смартфона бренда, получил дизайн без кнопки Home и «монобровь» на экране.

