Samsung представила смартфон с тройным экраном

  • 28.10.2025, 23:17
  • 1,176
Он может раскладываться и складываться произвольно.

Корпорация Samsung анонсировала выпуск смартфона, складывающегося втрое. Об этом сообщает корейское издание Chosun.

Как и предсказывали инсайдеры в начале октября, презентация состоялась на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Аппарат Galaxy Z TriFold показали на мероприятии K-Tech Showcase, приуроченном к началу саммита, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в южнокорейском городе Кенджу.

Девайс состоит из трех частей и большого внутреннего экрана. Он может раскладываться и складываться произвольно. В Samsung не стали раскрывать точные характеристики устройства и даже показывать его вблизи. По словам журналистов Chosun, телефоны в сложенном и разложенном состоянии разместили на стенде под стеклом.

В материале говорится, что внутренний дисплей Galaxy Z TriFold имеет диагональ 6,5 дюйма. В разложенном состоянии диагональ увеличивается примерно до 10 дюймов. Таким образом гаджет может заменить планшет. Судя по слухам, Samsung планирует выпустить аппарат небольшой партией — до 100 тысяч единиц. Полноценный релиз девайса состоится позже в этом году.

