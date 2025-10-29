Илон Маск запустил Грокипедию
- 29.10.2025, 0:43
Энциклопедия основана на представлениях миллиардера о правде под руководством ИИ.
Для общего доступа открылась Грокипедия — онлайн-энциклопедия, которую миллиардер Илон Маск создал в противовес Википедии. Платформу должны наполнять люди-энтузиасты, а модерировать искусственный интеллект Grok, сообщает The New York Times.
Сейчас платформа работает в бета-режиме и на ней размещено до 900 000 параграфов на различные темы. В Википедии, которую наполняли 25 лет, сейчас почти восемь миллионов публикаций на различные темы.
Идею создать свою глобальную энциклопедию Маск озвучил в сентябре. Сначала Грокипедию планировали запустить до 20 октября. Но после короткого тестирования разработчики неожиданно отключили доступ к ней.
Илон Маск заявил в своем профиле X: официальный релиз будет отложен из-за того, что в учебных данных искусственного интеллекта слишком много «пропаганды». В конце концов 27 октября состоялся релиз.
В первые часы работы Грокипедия «легла» из-за большого количества посетителей. Через час полноценную работу сайта восстановили. Дизайн лаконичный: название, светлый или темный тон на выбор, строка поиска для запросов.
Журналисты The New York Times проанализировали, что интересного Грокипедия пишет на контраверсионные и неоднозначные темы. Илона Маска сервис определяет так: «[Он]... сочетает в себе инновационного визионера с дерзким провокатором». И дополняет образ его пищевыми предпочтениями, такими как утренние пончики и диетическая кола в течение дня.
В параграфе о смене пола Грокипедия отмечает, что терапевтическая поддержка в процессе трансгендерного перехода основывается на ограниченных доказательствах низкого качества. Зато в Википедии читаем, что человечество уже как несколько десятков лет дошло до научного понимания этого вопроса.
Также Грокипедия содержит статью о бывшем исполнительном директоре Twitter Параге Агравале (Parag Agrawal). После того, как Маск выкупил соцсеть и переименовал ее в Х, он часто публично критиковал своего предшественника.
В статье на Грокипедия подчеркивается утверждение, которое неоднократно озвучивал Маск — мол, Агравал не обращал достаточно внимания на проблему ботов, фейковых и спам-аккаунтов. Сам Агравал уверял, что количество ботов не превышает 5% аккаунтов.
Исследователи пытались частично проверить эти заявления. В 2022 году ученые из Калифорнийского университета и Института информационных наук Университета Южной Калифорнии провели мониторинг. Результаты показали: после выкупа соцсети Маском активность ботоподобных аккаунтов возросла. Анализ мониторинга с комментариями ученых был опубликован на ABC News, а сам научный труд — в журнале PLOS One.
И приобретение Twitter, и создание Грокипедии Маск объясняет не только коммерческим потенциалом, но и идеологической составляющей. Он неоднократно заявлял, что авторитетные медиа и социальные платформы с хорошей репутацией являются предвзятыми и руководствуются леволиберальной политической пропагандой.
Зато искусственный интеллект Grok, Грокипедия и обновленный X должны были бы стать площадками для свободного распространения правды в понимании Илона Маска. Он является сторонником правых консервативных взглядов.