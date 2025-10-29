США отзывают значительную часть военных из стран Восточной Европы 1 29.10.2025, 11:21

1,082

Только из Румынии планируется вывести около 800 американских военных.

Соединенные Штаты запланировали отозвать около 800 военных из Румынии, также планируется сокращение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Об этом сообщает румынский портал G4Media со ссылкой на источники в органах власти.

По словам источников, объявление об отзыве 800 американских военных из Румынии сделали 27 октября через официальные процедуры НАТО. Речь идет о решении Белого дома, поэтому оно вступает в силу немедленно, однако теоретически Конгресс еще может изменить его.

Американские военные размещены в Румынии на базах им. Михаила Когелничану, Девеселу и Кымпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой из этих трех сократится американский контингент. Всего в Румынии находится около тысячи американских военных.

Собеседники считают, что решение США не связано с отменой результатов первого тура президентских выборов, на которых победу одержал одиозный ультраправый кандидат, поскольку американских военных планируют выводить и из Венгрии.

Румынское издание, утверждая, что решение касается четырех стран – не уточняет деталей относительно временных рамок, объема и других деталей вывода войск из других стран и фокусируется только на контингенте, размещенном в Румынии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com