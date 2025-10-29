США отзывают значительную часть военных из стран Восточной Европы

США отзывают значительную часть военных из стран Восточной Европы1
- 29.10.2025, 11:21
Только из Румынии планируется вывести около 800 американских военных.
Соединенные Штаты запланировали отозвать около 800 военных из Румынии, также планируется сокращение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.
Об этом сообщает румынский портал G4Media со ссылкой на источники в органах власти.
По словам источников, объявление об отзыве 800 американских военных из Румынии сделали 27 октября через официальные процедуры НАТО. Речь идет о решении Белого дома, поэтому оно вступает в силу немедленно, однако теоретически Конгресс еще может изменить его.
Американские военные размещены в Румынии на базах им. Михаила Когелничану, Девеселу и Кымпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой из этих трех сократится американский контингент. Всего в Румынии находится около тысячи американских военных.
Собеседники считают, что решение США не связано с отменой результатов первого тура президентских выборов, на которых победу одержал одиозный ультраправый кандидат, поскольку американских военных планируют выводить и из Венгрии.
Румынское издание, утверждая, что решение касается четырех стран – не уточняет деталей относительно временных рамок, объема и других деталей вывода войск из других стран и фокусируется только на контингенте, размещенном в Румынии.