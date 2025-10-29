закрыть
29 октября 2025
США отзывают значительную часть военных из стран Восточной Европы

  • 29.10.2025, 11:21
США отзывают значительную часть военных из стран Восточной Европы

Только из Румынии планируется вывести около 800 американских военных.

Соединенные Штаты запланировали отозвать около 800 военных из Румынии, также планируется сокращение контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Об этом сообщает румынский портал G4Media со ссылкой на источники в органах власти.

По словам источников, объявление об отзыве 800 американских военных из Румынии сделали 27 октября через официальные процедуры НАТО. Речь идет о решении Белого дома, поэтому оно вступает в силу немедленно, однако теоретически Конгресс еще может изменить его.

Американские военные размещены в Румынии на базах им. Михаила Когелничану, Девеселу и Кымпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой из этих трех сократится американский контингент. Всего в Румынии находится около тысячи американских военных.

Собеседники считают, что решение США не связано с отменой результатов первого тура президентских выборов, на которых победу одержал одиозный ультраправый кандидат, поскольку американских военных планируют выводить и из Венгрии.

Румынское издание, утверждая, что решение касается четырех стран – не уточняет деталей относительно временных рамок, объема и других деталей вывода войск из других стран и фокусируется только на контингенте, размещенном в Румынии.

