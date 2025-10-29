В России подорвали авто подполковника ОМОНа 29.10.2025, 11:43

Он причастен к военным преступлениям на Киевщине.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации российского военнослужащего, причастного к военным преступлениям.

25 октября 2025 года в Кемеровской области РФ взорвался автомобиль, за рулем которого находился Вениамин Мазжерин, 1980 года рождения.

Мазжерин был подполковником и служил в спецподразделении ОМОН «Оберег» управления Росгвардии.

По данным ГУР, подразделение «Оберег» является одним из причастных к военным преступлениям на Киевщине, совершенных в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения в Украину.

