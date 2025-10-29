Литва сообщила о задержаниях в связи с налетами метеозондов

Литва сообщила о задержаниях в связи с налетами метеозондов1
Взяты под стражу четыре человека.
В связи с массовым вторжением в Литву из Беларуси метеозондов с сигаретами задержано четыре человека, сообщила генеральный прокурор балтийской страны Нида Грунскене.
По ее словам, которые передает LRT, задержанные взяты под стражу на два месяца.
Грунскене сообщила, что в этом году по факту перевозки контрабандных сигарет с помощью аэростатов начато 21 досудебное расследование, установлено 50 подозреваемых.
За девять месяцев 2025-го, добавила она, зафиксировано более 500 случаев перевозки контрабандных сигарет метеозондами. Расследования фактов контрабанды объединяются, но в отдельных случаях, при установлении подозреваемого, такой эпизод выделяется в отдельное производство, уточнила генпрокурор.
По ее словам, в настоящее время 16 подобных дел переданы в суд (12 рассмотрены, четыре находятся на рассмотрении). Виновными признано 18 человек, общая сумма наложенных штрафов превышает 111 тыс. евро.
«Несколько человек приговорено к лишению свободы на срок один год и пять месяцев», — сообщила глава ведомства.
Напомним, в ночь на 26 октября литовская сторона решила закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью из-за подозрений, что с белорусской стороны в Литву снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами. Вильнюс принял решение о бессрочном закрытии границы.