  • Сергей Таран
  • 29.10.2025, 15:26
Выходит у путинцев не очень
Сергей Таран

Поблагодарим Лаврова за еще один аргумент, почему нужно присоединяться к НАТО.

Лавров заявил, что Россия готова предоставить «гарантии безопасности» о ненападении на страны НАТО. Что ж, поблагодарим Лаврова за еще один аргумент, почему нужно присоединяться к НАТО тем странам, которые еще не успели и которым Россия ничего не гарантирует.

Сегодняшняя речь – это попытка РФ еще раз засвидетельствовать свои «мирные намерения» в преддверии геополитических торгов с Трампом. Мол, Москва очень мирная, а это Европа все зря «накручивает».

Но выходит у путинцев не очень. Потому что после очередных мирных обещаний из России балканским и постсоветским странам вне зонтика НАТО еще больше хочется этот зонтик получить. И что важно – ни одному участнику НАТО, даже такому отбитому, как Венгрия времен Орбана, никогда в голову не приходит из него выходить.

А вообще страшно представить, что было бы в Европе за все эти годы, если бы не существовало этой организации по безопасности. Россия бы давно уже начала на территории всей Европы открытые и гибридные войны. Но, в отличие от многочисленных других международных организаций, в течение десятков лет именно НАТО смог стать одним из действенных инструментов мира и безопасности в Европе. Как это удалось – нужно изучать на всех программах по международным отношениям.

Если бы от меня зависело, кому нужно отдать премию миру ООН, то я бы давно отдал ее НАТО.

Сергей Таран, «Фейсбук»

