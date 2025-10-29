Nvidia готовится стать первой в мире компанией с капитализацией в $5 триллионов 29.10.2025, 16:44

Взрывной рост капитализации компании обеспечил интерес к ИИ.

Американский производитель чипов Nvidia находится на пороге нового рекорда — компания может стать первой в мире, чья рыночная капитализация превысит $5 трлн. Рост акций связан с рекордными продажами систем искусственного интеллекта и возможным возвращением на китайский рынок, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Перед открытием торгов в Нью-Йорке в среду акции Nvidia подорожали более чем на 3%, что достаточно для преодоления отметки в $5 трлн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином чип Blackwell на предстоящей встрече, что может открыть Nvidia доступ к китайскому рынку, ограниченному из-за экспортных санкций.

Во вторник акции компании выросли на 5%, добавив $200 млрд к капитализации, после того как глава Nvidia Дженсен Хуанг сообщил о заказах на $500 млрд на поставку ИИ-чипов в ближайшие пять кварталов.

Nvidia достигла $4 трлн всего три месяца назад, а с момента запуска ChatGPT ее стоимость выросла в десять раз — с $400 млрд до $4 трлн. Спрос на ее графические процессоры, используемые для обучения и работы нейросетей, сделал компанию лидером мирового рынка ИИ-оборудования.

По прогнозу аналитиков Bernstein, выручка Nvidia в 2026 году может превысить $300 млрд, что значительно выше ожиданий Уолл-стрит.

Рост компании поддерживается масштабными инвестициями крупнейших технологических корпораций — Amazon, Google, Microsoft, Meta и других — в центры обработки данных для работы с искусственным интеллектом.

